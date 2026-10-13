QUERIDO EVAN regresa a Buenos Aires con Silvia Luchetti en el reparto

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

La cartelera porteña volverá a acoger uno de los títulos más laureados del teatro musical contemporáneo. A partir del próximo 8 de enero, el Teatro Metropolitan de Buenos Aires presentará una renovada reposición de QUERIDO EVAN, la adaptación argentina oficial de DEAR EVAN HANSEN, la obra creada por Steven Levenson con partitura de Benj Pasek y Justin Paul. Esta nueva andadura del montaje destaca por la combinación de una emergente generación de intérpretes con figuras consolidadas de la escena lírica y del teatro musical a nivel internacional.

La producción estará encabezada por Valentín Zaninelli en el papel de Evan Hansen y Guada Devoto como Zoe Murphy, quienes obtuvieron sus respectivos roles tras consagrarse como vencedores en el certamen abierto convocado en 2024 para liderar el relevo generacional de la pieza. La dirección de escena correrá a cargo de Sebastián Irigo, quien estará al frente de un reparto compuesto también por Ema Giménez Zapiola, el intérprete venezolano LARE (Luis Alejandro Rodríguez Echeverría), Joaco Reficco, Laura Conforte y el debutante Diego Castro. En el apartado creativo y técnico, Tomás Mayer Wolf asume la dirección musical, Katie Viqueira la dirección vocal, Gastón Briski el diseño de sonido y la firma SASAMI la conceptualización tecnológica y audiovisual, bajo la producción de Pablo del Campo y Estanislao Otero Valdez.

Uno de los principales atractivos de esta nueva etapa en Argentina es la incorporación de Silvia Luchetti, quien regresa a su país de origen tras consolidar una prolífica y prestigiosa trayectoria sobre los escenarios españoles. Luchetti, con una sólida formación en canto lírico y danza, se ha convertido a lo largo de las últimas dos décadas en una de las figuras imprescindibles del género en España, protagonizando títulos emblemáticos como LA BELLA Y LA BESTIA, EL FANTASMA DE LA ÓPERA, SONRISAS Y LÁGRIMAS (donde interpretó a María von Trapp), LOS MISERABLES, CASI NORMALES o COMPANY. Su regreso a la escena bonaerense supone un importante hito para el proyecto, aportando su veteranía vocal y dramática al complejo engranaje emocional que exige la partitura de Pasek y Paul.

El anuncio de esta temporada en el Metropolitan coincide en el calendario internacional con la llegada simultánea del título a la cartelera madrileña. En España, la obra desembarca este mes de octubre en el Teatro Rialto de la Gran Vía de la mano de ATG Entertainment, en una versión dirigida y adaptada por David Serrano y protagonizada por el joven Guillermo Martín bajo el título QUERIDO EVAN HANSEN. De este modo, la historia refuerza de forma paralela su presencia en los dos grandes ejes teatrales de habla hispana, demostrando la vigencia y el impacto universal de una trama centrada en la salud mental, el aislamiento juvenil y la búsqueda de pertenencia.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 18 Days 18 Hrs 27 Min 34 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Need more Spain Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more... Also text me