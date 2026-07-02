PHOTOS: Los protagonistas de CABARET llegan a Valencia
Víctor Palmero, Laia Prats y José Pastor visitan los puntos emblemáticos de la ciudad ante el estreno de la producción inmersiva en el Palau de Les Arts del 2 al 19
La ciudad de Valencia recibe a los protagonistas de CABARET, quienes han visitado diversos puntos emblemáticos de la capital del Turia, como el Palau de Les Arts, de cara al estreno oficial del espectáculo. Los actores valencianos Víctor Palmero, Laia Prats y José Pastor, encabezan las espectaculares imágenes promocionales que capturan la llegada de esta gran producción inmersiva a la ciudad, cuyas representaciones comienzan hoy, 2 de julio de 2026.
La novedosa propuesta de la productora LETSGO, que llega precedida por un rotundo éxito de crítica y público en su primera temporada en Madrid tras producciones como EL FANTASMA DE LA ÓPERA, se representará de forma limitada únicamente hasta el 19 de julio de 2026. Bajo la dirección de Federico Bellone, el Palau de Les Arts se transformará por completo en un Kit Kat Club de 360 grados, permitiendo una experiencia inmersiva en la que el departamento creativo, liderado por Felype de Lima, situará a una parte del público sobre el propio escenario para eliminar la cuarta pared.
El montaje cuenta con un elenco de primer orden en el que Laia Prats interpreta a Sally Bowles, Víctor Palmero asume el rol de Maestro de Ceremonias, José Pastor encarna a Clifford y Ricky Merino da vida a Ernst Ludwig, completando los roles principales Tony River como Herr Schultz y Patricia Clark como Fraulein Schneider. La dirección musical corre a cargo de Julio Awad y la orquesta en directo es dirigida por Ekaterina Toukalo, sumándose al equipo artístico los diseñadores Valerio Tiberi en iluminación, Poti Martin en sonido y Gillian Bruce en la coreografía, con el fin de ofrecer una propuesta escenográfica rompedora.
CABARET cuenta con el libreto original de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb, basándose en la obra teatral de John Van Druten y la novela de Christopher Isherwood. Ambientado en el Berlín de 1929, el argumento sigue los acontecimientos del decadente Kit Kat Klub y las realidades de sus personajes en los últimos días de la República de Weimar.
José Pastor y Laia Prats
José Pastor, Víctor Palmero y Laia Prats
Víctor Palmero, Laia Prats y José Pastor
Laia Prats como Sally Bowles
José Pastor como Cliff Bradshaw
Víctor Palmero como Emcee
Víctor Palmero, Laia Prats y José Pastor
José Pastor y Laia Prats
Víctor Palmero, José Pastor y Laia Prats
Víctor Palmero, Laia Prats y José Pastor
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