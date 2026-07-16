TV: Laia Prats y Tony River nos abren las puertas del Kit Kat Klub en Valencia

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Tras el estreno de CABARET en el Palau de les Arts, donde la renovada producción inmersiva de LETSGO se representará hasta el 19 de julio de 2026, nuestro equipo ha tenido la oportunidad de charlar frente a frente con dos de sus grandes protagonistas. Las entrevistas completas ya se encuentran disponibles en nuestro canal oficial de YouTube, ofreciendo una mirada íntima, sincera y llena de complicidad sobre lo que significa habitar este clásico de los musicales desde dentro.

En un encuentro muy cercano y dinámico, Laia Prats se sincera sobre el torbellino de emociones que ha supuesto su debut oficial en la piel de la mítica Sally Bowles. La actriz comparte detalladamente cómo ha sido el proceso de preparación a contrarreloj, compaginando la exigencia interpretativa con el frenético ritmo de los cambios de vestuario fuera del escenario. Además, explica cómo ha gestionado a nivel mental el cambio de chip tras encadenar proyectos con códigos tan distintos como GODSPELL y EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, y describe la pura descarga de adrenalina que siente cada noche al cantar encima de las mesas, rompiendo la cuarta pared a escasos centímetros de los espectadores.

Por su parte, el veterano actor Tony River aporta la dosis de madurez, emoción y perspectiva en una conversación idónea para los amantes del género. River, que juega en casa en esta parada de la gira, repasa cómo ha evolucionado su entrañable Herr Schultz tras completar la temporada regular en Madrid y analiza los retos técnicos que afronta el elenco al adaptar una maquinaria tan precisa a las dimensiones de nuevos teatros. El intérprete destaca que lo que más cómodo le hace estar con el personaje es precisamente habitar esa burbuja de ternura, amor otoñal y cruda realidad social, un contrapunto dramático necesario en mitad de la desbocada fiesta del cabaret.

Estas entrevistas exclusivas sirven como el prólogo perfecto mientras la compañía continúa devorando kilómetros en su ruta estival. Cabe recordar que el musical ya empezó su gira de verano por Zaragoza, después han pasado por Valencia, donde se encuentran ahora mismo revalidando su éxito, y que tras despedirse de esta ciudad pondrá rumbo al norte para convertirse en el plato fuerte cultural de la Aste Nagusia de Bilbao. La cita en el Euskalduna Bilbao tendrá lugar del 19 de agosto al 6 de septiembre y los espectadores ya pueden adquirir sus localidades con una atractiva promoción de lanzamiento del 20% de descuento en funciones seleccionadas.

Con la dirección de Federico Bellone y el diseño de Felype de Lima funcionando a pleno rendimiento en su formato itinerante, las declaraciones de Laia y Tony invitan a no perderse una experiencia 360 grados que regresará a la capital en otoño.

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