PHOTOS: LA FAMILIA ADDAMS prepara su llegada al Teatro Calderón de Madrid

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El musical de LETSGO y beon. Entertainment trae a la familia más excéntrica del mundo del teatro musical, que se prepara para instalarse en Madrid. Llega este 18 de septiembre al Teatro Calderón con una nueva producción encabezada por Natalia Millán como Morticia, Javier Navares como Gómez y Cristina Picos como Miércoles.

Durante el pase gráfico, nos acercamos a algunos de los primeros momentos del espectáculo a través de dos números musicales. La jornada comenzó con la obertura, seguida de "Cuando eres Addams", uno de los números que presenta al público el particular universo de esta familia y su manera tan característica de entender la vida.

Tras esta primera muestra, Sebastián Prada, director asociado de la producción, compartió algunos detalles sobre el montaje antes de dar paso a una segunda escena en la que descubrimos parte de la escenografía creada para esta nueva versión del musical. "Por esta vez" fue el segundo número del pase, incluyendo consigo una de las escenas iniciales del espectáculo. La breve demostración de lo que veremos en función nos pudo transmitir el característico humor y estética marcada de esta particular familia que se ve completamente descolocada cuando Miércoles se enamora de un chico normal. Una noticia que convierte la mansión en un auténtico caos. Entre humor negro y situaciones disparatadas, la historia aborda temas como el amor adolescente, la familia y la necesidad de ser aceptado tal y como uno es.

Junto a sus tres protagonistas, el reparto está formado por Omar Calicchio como Tío Fétido, Amparo Saizar como Abuela y Javier Canales como Lurch. Javier Blázquez, Darío Moncloa y Nacho Aguado se alternarán en el papel de Pugsley Addams. Por otro lado, La familia Beineke estará interpretada por Juan Antonio Plazas como Lucas, Pepa Lucas como Alicia y Javier Enguix como Mal. El elenco se completa con Fernando Báez, Adrián Ardila, Pablo Badillo, Ernesto Pigueiras, Teresa Abarca, Mireia García, Noelia Cano y Sara Ocaña, junto a Diego Carrascosa y Marta Melchiorre como swings.

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