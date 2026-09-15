LA FAMILIA ADDAMS regalará entradas en la Puerta del Sol a las mejores Miércoles

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La producción de LA FAMILIA ADDAMS en Madrid calienta motores de cara a su inminente llegada a la cartelera del Teatro Calderón con una acción de calle destinada a sus seguidores más fieles. Días atrás, el espectáculo lanzó una iniciativa a través de sus canales oficiales bajo el lema «¿Te atreves a ser Miércoles?», convocando a los aficionados a inscribirse a través de un enlace web para acudir caracterizados del icónico personaje a la Puerta del Sol el próximo 23 de septiembre. Los primeros cien inscritos aseguraban así una entrada directa para asistir a la premiere exclusiva del montaje. Ante la abrumadora respuesta del público, que agotó las cien plazas disponibles en apenas unas horas, la organización ha decidido abrir una segunda oportunidad in situ para quienes no llegaron a tiempo de registrarse.

El encuentro mantendrá su cita el próximo 23 de septiembre en la céntrica plaza madrileña, donde los asistentes inscritos se reunirán luciendo las características trenzas y el vestuario oscuro de Miércoles Addams. Para aquellos que se quedaron fuera del cupo inicial, la producción ha reservado veinte entradas adicionales para el estreno que se entregarán allí mismo entre los asistentes que acudan con su mejor disfraz de Miércoles. La organización premiará el rigor del look gótico, la fidelidad al personaje y la actitud siniestra frente al jurado convocado para la ocasión.

Esta acción participativa coincide con la reciente presentación oficial del elenco que protagonizará el montaje en el Teatro Calderón, una coproducción entre beon. Entertainment y LETSGO liderada por Dario Regattieri e Iñaki Fernández. Encabezando el reparto junto a Natalia Millán en el papel de Morticia, Javier Navares dará vida a Gómez Addams, Cristina Picos encarnará a Miércoles y Omar Calicchio interpretará al Tío Fétido. El clan se completa con Amparo Saizar como la Abuela, Javier Canales en el rol de Lurch y la alternancia de Javier Blázquez, Darío Moncloa y Nacho Aguado para el papel de Pugsley. Por su parte, la familia Beineke estará defendida en escena por Juan Antonio Plazas como Lucas, Pepa Lucas como Alicia y Javier Enguix como Mal, respaldados por un nutrido cuerpo de baile y ensamble como ancestros y swings integrado por Fernando Báez, Adrián Ardila, Pablo Badillo, Ernesto Pigueiras, Teresa Abarca, Mireia García, Noelia Cano, Sara Ocaña, Diego Carrascosa y Marta Melchiorre.

La nueva puesta en escena de LA FAMILIA ADDAMS, con libreto original de Marshall Brickman y Rick Elice, música y letras de Andrew Lippa y basada en los personajes de Charles Addams, contará con una imponente escenografía de cuatro lados y dos alturas, además de trucos de magia y efectos visuales diseñados para renovar el clásico de Broadway ante el público madrileño.

https://youtube.com/shorts/kJlwe5GYtxY

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