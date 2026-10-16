Noticias de la semana: La adaptación de LA LA LAND, el regreso de PEGADOS y el photocall de CABARET

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Arranca un nuevo resumen de la actualidad escénica en BroadwayWorld Spain, marcado por un bombazo internacional muy esperado: la aclamada película LA LA LAND dará el salto definitivo a las tablas de la mano de un equipo creativo oficial. La dirección correrá a cargo del laureado Bartlett Sher, reuniendo además a la coreógrafa Mandy Moore y a la diseñadora de vestuario Mary Zophres, responsables visuales y coreográficas de la cinta original de 2016.

En el ámbito nacional, la actividad en Madrid y Barcelona echa humo con grandes citas y estrenos. Por un lado, el Espacio Delicias congregó a personalidades como Alejandro Amenábar, Marta Sánchez y Alaska en la gran alfombra roja de celebración de la segunda temporada de CABARET, arropando a Mario Vaquerizo, Víctor Palmero, Laia Prats y a toda la compañía del Kit Kat Klub. Paralelamente, la aclamada comedia musical PEGADOS prepara su vuelta a la capital para instalarse en el Gran Teatro Pavón a partir del 28 de octubre, encabezada por Lucía Gil e Iker Montero bajo la dirección de Gabriel Olivares.

A estos anuncios se une la presentación oficial de Espacio Alma, la nueva multisala impulsada por EMCY Club en el centro de Madrid que arranca con más de treinta espectáculos en cartel y anticipa ya la apertura del futuro Teatro Santa Engracia a finales de 2026 con el musical El reencuentro. Asimismo, la Gran Vía madrileña acogió el estreno de TINA: THE ROCK EXPERIENCE en el Teatro Capitol de la mano de Patty Baker, mientras que en la Ciudad Condal el Teatre Goya ultima los preparativos para el estreno el 20 de octubre de la adaptación en catalán de ASSASSINAT PER A DOS, protagonizada por Mikel Herzog Jr. y Dídac Flores. La actualidad estatal se completa con el multitudinario concierto gratuito de las reinas de SIX en Plaza de España, la presentación el 29 de octubre del libro Una audición perfecta de Julio Awad con Paloma San Basilio como madrina, y la convocatoria de audiciones presenciales para EL REY LEÓN de la mano de Stage Entertainment del 16 al 18 de noviembre.

En el circuito internacional, el West End londinense celebró el 40 aniversario de THE PHANTOM OF THE OPERA en el His Majesty’s Theatre con una función especial grabada para salas de cine que contó con la participación del cantante Gerónimo Rauch como Fantasma invitado. Para rematar, la escena porteña en Argentina anunció una nueva temporada de DEAR EVAN HANSEN a partir del 8 de enero en el Teatro Metropolitan, incorporando a Silvia Luchetti tras dos décadas de brillante trayectoria sobre las tablas españolas.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 15 Days 14 Hrs 35 Min 43 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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