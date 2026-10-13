PEGADOS regresa a Madrid protagonizado por Lucía Gil e Iker Montero en el Gran Teatro Pavón

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El Gran Teatro Pavón de Madrid acogerá el regreso a la cartelera madrileña de PEGADOS, el aclamado musical que inicia sus funciones previas el 28 de octubre, antes de su estreno oficial fijado para el 5 de noviembre. Esta nueva producción, realizada por la compañía ABT Presenta, cuenta con la dirección escénica de Gabriel Olivares y la dirección musical de Joan Miquel Pérez. El elenco principal está encabezado por Lucía Gil en el papel de La Chica e Iker Montero interpretando a El Chico, acompañados en el escenario por Patricia Serradell como La Enfermera y el músico y pianista Raúl Gama.

La trama de la obra parte de una premisa singular: una pareja que se conoce en una discoteca termina en un baño donde, a raíz de un imprevisto biológico, quedan físicamente unidos sin poder separarse, viéndose obligados a acudir al servicio de urgencias a la espera de un médico. Bajo el lema «Una noche. Un baño. Y ningún modo de separarse», la pieza articula una reflexión sobre las relaciones humanas a través del enredo. Según destaca Gabriel Olivares, el valor de la propuesta reside en que detrás de una situación disparatada se esconde un relato reconocible en torno a la dificultad de conectar con otra persona, combinando el humor con una mirada veraz sobre los vínculos afectivos.

El proyecto cuenta con dramaturgia e idea original de Ferrán González y Alícia Serrat, además de partituras compuestas por el propio Ferrán González junto a Joan Miquel Pérez. Al frente de la dirección, Gabriel Olivares, fundador del laboratorio TeatroLab en Madrid en 2011, aporta una amplia trayectoria en la escena tras haber liderado más de una veintena de producciones, entre las que destacan títulos como Burundanga, El Nombre, Mi primera vez, Una boda feliz, Nuestras mujeres, Windermere Club y Our Town.

El reparto reúne a perfiles con sólida experiencia en el ámbito escénico y audiovisual. Lucía Gil, conocida por encarnar a Susana Romero en la producción LA LLAMADA de Javier Calvo y Javier Ambrossi y por su paso como subcampeona en el certamen televisivo Tu cara me suena, comparte protagonismo con Iker Montero, actor y dramaturgo barcelonés que ha integrado los elencos de GUTENBERG «EL MEJOR MUSICAL DEL MUNDO» y LA FUNCIÓN QUE SALE MAL. El cuarteto se completa con Patricia Serradell, quien cuenta en su trayectoria con títulos del género como GHOST, CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE, SISTER ACT y EL MAGO DE OZ, y Raúl Gama, pianista en activo del musical AVENUE Q en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.

Desde su debut original el 2 de febrero de 2010 en el Almería Teatre de Barcelona de la mano de The Kaktus Music Corporation, PEGADOS ha alcanzado una notable proyección nacional e internacional, sumando más de 440 representaciones en España hasta 2014, más de 300 funciones internacionales y paradas en nueve países: España, México, Argentina, Brasil, Alemania, Colombia, Panamá, Puerto Rico e Italia. A este recorrido se añaden reposiciones en el Teatre Goya y el Teatre Condal de Barcelona, así como un destacado palmarés que incluye tres Premis Butaca (Mejor Musical, Mejor Actriz de Musical para Alícia Serrat y Mejor Composición Musical para Ferrán González y Alícia Serrat), dos Premios Max (Mejor Espectáculo de Teatro Musical y Mejor Dirección Musical para Joan Miquel Pérez) y dos Premios Hugo en su adaptación en Argentina, entre ellos el galardón a Mejor Actriz en Musical Off para Vanesa Butera.

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