CASTING CALL: EL REY LEÓN busca nuevos talentos para sus próximas audiciones en Madrid
Stage Entertainment abre una convocatoria para actores, cantantes y bailarines que quieran formar parte de uno de los grandes musicales de la cartelera madrileña.
Stage Entertainment España busca nuevos talentos para EL REY LEÓN, el musical que continúa conquistando al público desde el escenario del Teatro Lope De Vega de Madrid. La compañía ha anunciado una nueva convocatoria de audiciones dirigida a artistas que quieran incorporarse a una producción que combina interpretación, música y danza en un espectáculo de gran formato.
La convocatoria está dirigida a actores y cantantes, tanto masculinos como femeninos, así como a bailarines y bailarinas con preparación técnica y experiencia escénica. La producción requiere intérpretes capaces de desenvolverse en diferentes disciplinas artísticas y responder a las exigencias de un montaje que destaca por sus coreografías, su riqueza visual y la diversidad de sus personajes.
En el apartado de danza, la compañía busca perfiles masculinos y femeninos especializados en jazz y danza contemporánea, con una sólida base de ballet clásico. En el caso de los bailarines masculinos, se valorará especialmente la capacidad para realizar acrobacias. Asimismo, debido a la variedad de personajes que integran el universo de EL REY LEÓN, Stage Entertainment anima a presentarse a candidatos de distintos perfiles étnicos y raciales.
Según el anuncio publicado en redes sociales, las audiciones presenciales tendrán lugar en Madrid los días 16, 17 y 18 de noviembre. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y acceder al proceso de inscripción a través de la web oficial de audiciones de Stage Entertainment, donde se publicará la información correspondiente a la convocatoria.
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