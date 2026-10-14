CASTING CALL: EL REY LEÓN busca nuevos talentos para sus próximas audiciones en Madrid

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Stage Entertainment España busca nuevos talentos para EL REY LEÓN, el musical que continúa conquistando al público desde el escenario del Teatro Lope De Vega de Madrid. La compañía ha anunciado una nueva convocatoria de audiciones dirigida a artistas que quieran incorporarse a una producción que combina interpretación, música y danza en un espectáculo de gran formato.

La convocatoria está dirigida a actores y cantantes, tanto masculinos como femeninos, así como a bailarines y bailarinas con preparación técnica y experiencia escénica. La producción requiere intérpretes capaces de desenvolverse en diferentes disciplinas artísticas y responder a las exigencias de un montaje que destaca por sus coreografías, su riqueza visual y la diversidad de sus personajes.

En el apartado de danza, la compañía busca perfiles masculinos y femeninos especializados en jazz y danza contemporánea, con una sólida base de ballet clásico. En el caso de los bailarines masculinos, se valorará especialmente la capacidad para realizar acrobacias. Asimismo, debido a la variedad de personajes que integran el universo de EL REY LEÓN, Stage Entertainment anima a presentarse a candidatos de distintos perfiles étnicos y raciales.

Según el anuncio publicado en redes sociales, las audiciones presenciales tendrán lugar en Madrid los días 16, 17 y 18 de noviembre. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y acceder al proceso de inscripción a través de la web oficial de audiciones de Stage Entertainment, donde se publicará la información correspondiente a la convocatoria.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 17 Days 13 Hrs 44 Min 29 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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