Àngels Gonyalons protagoniza EL RETRAT DE DORIAN GRAY en una nueva adaptación dirigida por Marc Rosich

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El Festival Grec de Barcelona ha presentado EL RETRAT DE DORIAN GRAY, una nueva adaptación escénica de la célebre novela de Oscar Wilde. El espectáculo, producido por el Teatre Romea y el Festival Grec de Barcelona, cuenta con dramaturgia y dirección de Marc Rosich, composición y dirección musical de Jordi Cornudella. Está protagonizado por Àngels Gonyalons, acompañada en el escenario por Jordi Vidal, Pau Oliver, Pol Blancafort y el Leos Quintet. La propuesta podrá verse en el Teatre Romea de Barcelona, dentro del marco del Festival Grec, del 30 de junio al 2 de agosto.

Durante la presentación, el director artístico del Teatre Romea, Josep Maria Pou, ha definido el espectáculo como una “versión teatral muy particular” de la obra de Wilde. Ha destacado una tendencia presente en ciudades como Nueva York o Londres: espectáculos en los que una sola intérprete asume todos los personajes.

Marc Rosich, director de escena y dramaturgo, ha explicado que la propuesta inicial era fundamentalmente textual, pero fue evolucionando hasta convertirse en una obra donde texto y música se integran de forma orgánica. “No queríamos un musical con canciones aisladas, sino una pieza donde palabra y música se entrelazan constantemente”, ha señalado. El equipo ha insistido en que el texto sigue siendo el principal motor narrativo.

Uno de los aspectos más destacados de la adaptación es la incorporación de la figura de Oscar Wilde como narrador. Según Rosich, el autor se convierte en quien explica la historia y defiende su propia novela desde el escenario. La obra comienza precisamente con el prólogo que Wilde escribió para responder a las críticas que recibió la publicación original.

El equipo de EL RETRAT DE DORIAN GRAY

Àngels Gonyalons ha querido destacar el carácter colectivo del proyecto. La actriz ha insistido en que el objetivo no es el lucimiento personal, sino el trabajo conjunto de todos los profesionales implicados en la producción. Gonyalons interpreta a todos los personajes principales de la historia, todos ellos hombres: Dorian Gray, Basil Hallward, Sibyl Vane y Lord Henry. A ellos se suma además el propio Oscar Wilde, que forma parte de la narración.

También ha defendido el valor artesanal del espectáculo frente a otras producciones más apoyadas en recursos tecnológicos. “Intentamos hacer magia y hacer puro teatro”, ha afirmado. Gonyalons ha aprovechado la ocasión para reivindicar el respeto por la experiencia teatral y ha pedido evitar el uso de teléfonos durante las representaciones, al considerar que el teatro es “una ceremonia compartida”.

El apartado musical corre a cargo de Leos Quintet y un trío vocal masculino formado por Jordi Vidal, Pau Oliver y Pol Blancafort. Jordi Cornudella, director musical y compositor, ha explicado que la música acompaña emocionalmente el recorrido de los personajes y sólo adquiere pleno sentido dentro de la historia. Los tres intérpretes vocales funcionan como una especie de coro que ayuda a construir el relato y asume diferentes personajes a lo largo de la función. Sus voces, muy distintas entre sí, dialogan constantemente con la de Gonyalons.

Con Àngels Gonyalons, Jordi Vidal, Pau Oliver, Pol Blancafort y el Leos Quintet sobre el escenario, la dramaturgia y dirección corresponden a Marc Rosich, mientras que la composición y dirección musical están firmadas por Jordi Cornudella. Completan el equipo Joana Martí (vestuario), Sebastià Brosa (escenografía), Bernat Jansà (iluminación), Toni Santos (caracterización) y Montserrat Colomé (movimiento).

Publicada por primera vez en 1890, EL RETRAT DE DORIAN GRAY es la única novela de Oscar Wilde. La historia sigue a Dorian Gray, un joven de extraordinaria belleza que desea conservar para siempre su juventud. Tras contemplar un retrato realizado por el pintor Basil Hallward, expresa el deseo de que sea la pintura la que envejezca en su lugar. A partir de ese momento, mientras Dorian mantiene intacta su apariencia física, el retrato refleja las consecuencias morales de sus actos y su progresiva degradación interior. La novela explora cuestiones como la belleza, el deseo, la corrupción moral y la obsesión por la juventud, temas que mantienen plena vigencia más de un siglo después de su publicación.

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