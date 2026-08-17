Mario Vaquerizo se convierte en el nuevo Maestro de Ceremonias de CABARET

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Mario Vaquerizo se suma al universo de CABARET, EL MUSICAL EN EL KIT KAT KLUB para interpretar al icónico Maestro de Ceremonias a partir del próximo 9 de octubre en Madrid, junto a Victor Palmero. La producción de LETSGO afronta así su segunda temporada tras el éxito cosechado por el espectáculo entre crítica y público, con un nuevo KIT KAT KLUB especialmente construido para la ocasión en Espacio Delicias y una propuesta todavía más inmersiva. El regreso a Madrid llegará después de una breve gira veraniega por ciudades como Zaragoza, Valencia y Bilbao.

Para Vaquerizo, asumir este personaje supone todo un reto y, al mismo tiempo, una oportunidad para explorar una nueva faceta artística. El artista reconoce que inicialmente sintió cierto vértigo ante la propuesta de Iñaki Fernández, pero finalmente decidió aceptar el desafío al descubrir que el mundo del teatro musical no le resultaba tan ajeno. Además, asegura sentirse especialmente identificado con el personaje: "Mario Vaquerizo en su día a día es un maestro de ceremonias de manera natural", aunque ahora tendrá la oportunidad de transformarse en el particular Emecee berlinés de los años 30. "Soy cantante profesional y no es la primera vez que hago teatro", explica, antes de confesar sus ganas de someterse a la disciplina del texto y del teatro y ponerse a prueba en esta nueva faceta.

El nuevo reparto de esta segunda temporada estará encabezado por Victor Palmero y Mario Vaquerizo como Emecee, junto a Laia Prats como Sally Bowles, José Pastor como Clifford, Marta Arteta como Fräulein Kost, Ricky Merino como Ernst Ludwig, Tony River como Herr Schultz y Patricia Clark como Fräulein Schneider. Completan el elenco Andrea Buret y Marina Albaiceta como covers de Sally Bowles, Paula Argüelles como cover de Fräulein Kost, Marc Sol como cover de Herr Schultz, además de Andrea del Castillo y Christian Velert, con Rebeca O'Neil y Enric Márimon como swings. La dirección corre a cargo de Federico Bellone, con Julio Awad en la dirección musical, Romeo Urbano como director residente, Valerio Tiberi en iluminación, Poti Martin en sonido, Gillian Bruce en coreografía y Felype de Lima al frente del vestuario.

La propuesta de LETSGO vuelve a apostar por romper las fronteras entre escenario y público y convertir toda la experiencia en un auténtico Kit Kat Klub desde el momento en que los espectadores atraviesan sus puertas. El pre-show comenzará 30 minutos antes de cada función, con gastronomía y bebidas inspiradas en el Berlín de los años 30. Con libreto de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb, CABARET está basado en I Am a Camera de John Van Druten, adaptación de la novela Goodbye to Berlin de Christopher Isherwood. Ambientado en el Berlín de 1929, el musical retrata el romance entre Sally Bowles y Cliff Bradshaw y la relación entre Fräulein Schneider y Herr Schultz mientras el nazismo comienza a ganar fuerza, utilizando el cabaret como reflejo de los profundos cambios políticos y sociales que marcaron el final de la República de Weimar.

Fotos: Fabian Morassut



Mario Vaquerizo y la compañía de CABARET

Mario Vaquerizo y la compañía de CABARET

Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo y la compañía de CABARET

Mario Vaquerizo y la compañía de CABARET

Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo

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