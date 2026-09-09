CABARET regresa a Madrid: el Kit Kat Klub reabre sus puertas con Mario Vaquerizo y Laia Prats

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Tras poner el broche final a su gira estival en Bilbao, habiendo dejado antes su huella por plazas como Zaragoza y Valencia, la producción inmersiva de CABARET regresa a la capital para poner en marcha su segunda temporada. Producido por LETSGO, el galardonado musical vuelve a Madrid el próximo 9 de octubre instalándose en una nueva sede: el Espacio Delicias, que albergará un renovado e inmersivo KIT KAT KLUB.

La principal novedad de este reestreno es la incorporación de Mario Vaquerizo al elenco. El artista se suma al proyecto para dar vida a The Emcee, papel que compartirá al frente del reparto con Víctor Palmero. Junto a ellos destaca la actriz Laia Prats, quien se unió a la compañía durante la estancia del espectáculo en Valencia y que debutará formalmente ante el público madrileño interpretando a la icónica Sally Bowles.

El reparto principal de esta segunda etapa lo completan José Pastor (Clifford), Marta Arteta (Fräulein Kost), Ricky Merino (Ernst Ludwig), Tony River (Herr Schultz) y Patricia Clark (Fräulein Schneider). La compañía cuenta además con Andrea Buret y Marina Albaiceta como covers de Sally Bowles, Paula Argüelles como cover de Fräulein Kost, Marc Sol como cover de Herr Schultz, junto a los intérpretes Andrea del Castillo y Christian Velert, y Rebeca O'Neil y Enric Márimon en calidad de swings.

A nivel creativo, la propuesta mantiene la firma de Federico Bellone en la dirección escénica, acompañado por Julio Awad en la dirección musical, Romeo Urbano como director residente, Gillian Bruce al frente de la coreografía y Felype de Lima a cargo del vestuario. El diseño técnico recae en Valerio Tiberi en la iluminación y Poti Martin en el sonido.

El espectáculo busca diluir la frontera entre la platea y el escenario para convertir todo el recinto en el Berlín de finales de los años 20. La experiencia no empieza cuando se abre el telón, sino desde el preciso instante en que el espectador cruza las puertas del recinto: 30 minutos antes de cada función arrancará un exclusivo pre-show inmersivo donde el público pasará a ser parte directa de la atmósfera berlinesa. La producción invita a los asistentes a sumergirse en la decadencia, la fiesta y la libertad del mítico club nocturno antes de que dé comienzo la representación.

Basado en la obra de teatro I Am a Camera de John Van Druten —adaptación a su vez de las novelas de Christopher Isherwood—, el musical cuenta con libreto de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb. Ambientado en 1929, el libreto entrelaza el vertiginoso romance entre la cantante británica Sally Bowles y el escritor estadounidense Cliff Bradshaw con la historia de amor entre Fräulein Schneider y Herr Schultz, todo ello bajo la sombra del auge del nazismo que ponía fin a la República de Weimar y teniendo al decadente Kit Kat Klub como espejo de la convulsión política y social del momento.

Las funciones en el Espacio Delicias arrancarán oficialmente el 9 de octubre.

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