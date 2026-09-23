Los españoles Mireia Mambo y Pepe Muñoz se unen a EVITA en Broadway
Los intérpretes estarán en la producción de Jamie Lloyd protagonizada por Rachel Zegler, que llegará al Winter Garden Theatre en 2027.
El talento español vuelve a situarse en la primera línea de la escena teatral internacional. Mireia Mambo y Pepe Muñoz formarán parte del reparto que estrenará la aclamada producción de EVITA en Broadway de cara a la temporada 2027: un proyecto que supondrá el debut oficial en Nueva York para Mambo y el regreso a la meca del teatro musical para Muñoz.
Dirigida por Jamie Lloyd, la emblemática obra de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice se instalará en el mítico Winter Garden Theatre de Broadway, donde iniciará previas el sábado 27 de febrero de 2027 y celebrará su noche de estreno oficial el jueves 25 de marzo de 2027. La producción viene precedida por un arrollador paso con entradas agotadas por el London Palladium el pasado verano, avalado por varios Premios Olivier —incluyendo Mejor Actriz de Musical para su protagonista, Rachel Zegler—, Mejor Musical y Mejor Interpretación Musical para Zegler en los London Evening Standard Theatre Awards, y cinco WhatsOnStage Awards, entre ellos Mejor Reposición de Musical.
Rachel Zegler volverá a encabezar la compañía en el papel de Eva Perón, acompañada por sus compañeros de la versión londinense: Diego Rodriguez como Che y James Olivas, quien debutará en Broadway como Juan Perón. Para Mireia Mambo, este salto a Broadway supone dar continuidad a su vínculo directo con el montaje, del que ya formó parte durante su temporada en el London Palladium. La actriz y cantante barcelonesa atesora una sólida trayectoria en el circuito británico tras participar en títulos como SUNSET BOULEVARD —también a las órdenes de Lloyd y junto a Nicole Scherzinger— y dar vida a Richie Walters en A CHORUS LINE en el Sadler's Wells Theatre de Londres. Tras consolidarse en España como protagonista de EL GUARDAESPALDAS, SCARAMOUCHE y SISTER ACT, su llegada a Broadway refuerza definitivamente su proyección internacional.
Por su parte, Pepe Muñoz volverá a pisar las tablas neoyorquinas tras haber interpretado a Santiago en MOULIN ROUGE! en Broadway, cerrando además un círculo profundamente personal: en 1998 vio por primera vez CATS precisamente en el Winter Garden Theatre, recinto al que ahora regresa como parte del ensamble de EVITA. El bailarín malagueño, que comenzó su andadura en CATS en Madrid y Alemania antes de dar el salto a Estados Unidos con el Cirque du Soleil en Las Vegas, sumará así un nuevo hito a su carrera internacional. Ambos artistas celebraron la noticia en sus perfiles oficiales: Mambo compartió su emoción al confesar que no tenía suficiente vocabulario para agradecerlo, mientras que Muñoz festejaba su fichaje con un entusiasta mensaje.
El ensamble de la producción estará integrado por Giuseppe Bausilio, Mely Berdion, Brandon Borkowsky, Ayla Ciccone-Burton, Grace Conrad, Christian Jesús Galvis, Tommy Gedrich, Sydney Jones, Natasha Leaver, Maggie Likcani, Mireia Mambo, Sebastian Martinez, Justice Moore, Pepe Muñoz, Julio Rey, Ken San Jose, Victor Carrillo Tracey, Damani Van Rensalier y J'Kobe Wallace. Como swings figurarán Alexis Hasbrouck, AK Naderer, Regine Sophia, Francisco Thurston, Bryce Valle y Michael Bryan Wang. El equipo creativo al completo y la elección final para el personaje de 'The Child' se darán a conocer próximamente.
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