Leo Rivera y Jaume Giró protagonizarán LA CENA DE LOS IDIOTAS, el musical

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beon. Entertainment ha anunciado los protagonistas de LA CENA DE LOS IDIOTAS, el musical, la primera adaptación musical de la popular comedia escrita por Francis Veber. El espectáculo se estrenará el próximo 4 de noviembre en el Teatro Marquina de Madrid.

Los encargados de encabezar el reparto serán Leo Rivera, que interpretará a Pierre, y Jaume Giró, que dará vida a François Pignon, los dos personajes principales de una historia convertida en un referente de la comedia contemporánea.

La producción cuenta con Dario Regattieri como productor ejecutivo, mientras que Joe O'Curneen, miembro fundador de Yllana, firma la dirección, la adaptación y el libreto. La música es obra de Iván Macías, con libreto y letras de Zenón Recalde.

Leo Rivera ha señalado que esta adaptación supone "un reto muy valiente", al combinar la dificultad de hacer comedia con las exigencias propias del teatro musical y de unos personajes ampliamente conocidos por el público. Sobre Pierre, el actor destaca que se trata de un personaje que comienza convencido de ser el más inteligente de la habitación, pero termina enfrentándose a sus propios prejuicios.

Por su parte, Jaume Giró ha definido a François Pignon como un personaje cuya inocencia, bondad y resiliencia continúan plenamente vigentes. Además, considera que la incorporación de la música aporta una nueva dimensión al espectáculo y permite que el humor también se construya a través de la partitura.

La historia gira en torno a una peculiar cena organizada semanalmente por un grupo de amigos, en la que cada invitado debe acudir acompañado de un "idiota". Lo que comienza como una competición para ridiculizar a los demás acaba convirtiéndose en una sucesión de situaciones inesperadas que ponen en cuestión las apariencias y los prejuicios.

Con esta producción, beon. Entertainment e Yllana trasladan al formato musical una de las comedias más representadas de las últimas décadas, combinando humor, teatro y música en una nueva versión que llegará al Teatro Marquina el próximo otoño.

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