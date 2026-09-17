LA VIDA EN UN SEGUNDO, el musical sobre las experiencias cercanas a la muerte, llega a Madrid

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

¿Qué ocurre cuando morimos? Esa es la pregunta que plantea LA VIDA EN UN SEGUNDO, producción que se acerca por primera vez al tema de la muerte a través de una propuesta que combina humor, música y teatro.

Después de abordar el amor romántico en LO TUYO Y LO MÍO y las crisis vitales en CANTAR LAS 40, ConUnCantoEnLosDientes centra ahora su nuevo lanzamiento en las experiencias cercanas a la muerte (ECM), a partir de un trabajo de investigación sobre personas que aseguran haber muerto y regresado. Para la creación de la obra se utilizaron estas experiencias como punto de partida del desarrollo de la historia de su protagonista.

El personaje de Lázaro recorre durante la función algunas de las fases asociadas a experiencias como: la salida del cuerpo, el paso por un túnel luminoso y el encuentro con guías espirituales y seres queridos, además del repaso de su propia vida. Todo ello se presenta desde una perspectiva alejada de la solemnidad y con una mirada que busca encontrar un lado optimista en torno a la muerte.

La propuesta está protagonizada íntegramente por Manuel Ramos, que se enfrenta al reto de interpretar alrededor de una decena de personajes a lo largo del espectáculo. La dirección corre a cargo de Alejandra Jiménez Cascón, especializada en el trabajo escénico basado en el desdoblamiento de personajes, una línea que ya desarrolló en su espectáculo BLANCA DESVELADA.

La música tiene también un papel protagonista en LA VIDA EN UN SEGUNDO. El espectáculo incorpora canciones de artistas y grupos como Mecano, Celia Cruz, Shakira, Amaral, Alaska y Juanes, junto con música original compuesta por Iván Herzog. A través de estos temas, la historia recorre cuestiones como el amor, la amistad y la pérdida.

La trayectoria actoral de Manuel Ramos incluye trabajos en grandes musicales como WE WILL ROCK YOU, BILLY ELLIOT y GREASE. Asimismo, el actor compagina su faceta como intérprete con la dirección de ConUnCantoEnLosDientes, compañía que capitanea desde el 2013 y que ha conseguido más de 50.000 espectadores tras el recorrido de LO TUYO Y LO MÍO.

LA VIDA EN UN SEGUNDO está definida como una dramedía musical, tiene una duración de 80 minutos sin descanso y está recomendada para mayores de 14 años. La dramaturgia está firmada por Manuel Ramos y Alejandra Jiménez Cascón, con dirección de esta última y dirección musical de Iván Herzog.

El estreno tendrá lugar el jueves 17 de septiembre a las 18:00 horas en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid. La producción tiene previstas funciones los jueves a las 18:00 horas durante los próximos meses, incluyendo el 24 de septiembre; 1,8, 15 y 26 de octubre;19 de noviembre y 3 de diciembre.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 44 Days 17 Hrs 25 Min 27 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Don't Miss a Spain News Story

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more... Email Text Mobile phone Sign up Consent is not a condition of any purchase. Reply STOP to cancel, HELP for help. Privacy I agree to receive recurring automated SMS news alerts from BroadwayWorld at the number above. Up to 5 msgs/week. Msg & data rates may apply.Reply STOP to cancel, HELP for help. Terms 6-digit code Verify Resend link