LA VIDA EN UN SEGUNDO, el musical sobre las experiencias cercanas a la muerte, llega a Madrid
La compañía ConUnCantoEnLosDientes estrena este jueves 17 de septiembre en el Teatro Arlequín Gran Vía una dramedia musical protagonizada por Manuel Ramos
¿Qué ocurre cuando morimos? Esa es la pregunta que plantea LA VIDA EN UN SEGUNDO, producción que se acerca por primera vez al tema de la muerte a través de una propuesta que combina humor, música y teatro.
Después de abordar el amor romántico en LO TUYO Y LO MÍO y las crisis vitales en CANTAR LAS 40, ConUnCantoEnLosDientes centra ahora su nuevo lanzamiento en las experiencias cercanas a la muerte (ECM), a partir de un trabajo de investigación sobre personas que aseguran haber muerto y regresado. Para la creación de la obra se utilizaron estas experiencias como punto de partida del desarrollo de la historia de su protagonista.
El personaje de Lázaro recorre durante la función algunas de las fases asociadas a experiencias como: la salida del cuerpo, el paso por un túnel luminoso y el encuentro con guías espirituales y seres queridos, además del repaso de su propia vida. Todo ello se presenta desde una perspectiva alejada de la solemnidad y con una mirada que busca encontrar un lado optimista en torno a la muerte.
La propuesta está protagonizada íntegramente por Manuel Ramos, que se enfrenta al reto de interpretar alrededor de una decena de personajes a lo largo del espectáculo. La dirección corre a cargo de Alejandra Jiménez Cascón, especializada en el trabajo escénico basado en el desdoblamiento de personajes, una línea que ya desarrolló en su espectáculo BLANCA DESVELADA.
La música tiene también un papel protagonista en LA VIDA EN UN SEGUNDO. El espectáculo incorpora canciones de artistas y grupos como Mecano, Celia Cruz, Shakira, Amaral, Alaska y Juanes, junto con música original compuesta por Iván Herzog. A través de estos temas, la historia recorre cuestiones como el amor, la amistad y la pérdida.
La trayectoria actoral de Manuel Ramos incluye trabajos en grandes musicales como WE WILL ROCK YOU, BILLY ELLIOT y GREASE. Asimismo, el actor compagina su faceta como intérprete con la dirección de ConUnCantoEnLosDientes, compañía que capitanea desde el 2013 y que ha conseguido más de 50.000 espectadores tras el recorrido de LO TUYO Y LO MÍO.
LA VIDA EN UN SEGUNDO está definida como una dramedía musical, tiene una duración de 80 minutos sin descanso y está recomendada para mayores de 14 años. La dramaturgia está firmada por Manuel Ramos y Alejandra Jiménez Cascón, con dirección de esta última y dirección musical de Iván Herzog.
El estreno tendrá lugar el jueves 17 de septiembre a las 18:00 horas en el Teatro Arlequín Gran Vía de Madrid. La producción tiene previstas funciones los jueves a las 18:00 horas durante los próximos meses, incluyendo el 24 de septiembre; 1,8, 15 y 26 de octubre;19 de noviembre y 3 de diciembre.
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