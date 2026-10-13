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Julio Awad publica UNA AUDICIÓN PERFECTA, la guía para actores y cantantes de teatro musical

El director musical comparte más de treinta años de experiencia en un libro que presentará el próximo 29 de octubre en Madrid

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El director musical Julio Awad publica UNA AUDICIÓN PERFECTA, una guía práctica dirigida a actores y cantantes que buscan prepararse para los castings de teatro musical. Editado por Ma non troppo, el libro reúne las claves y aprendizajes que el artista ha adquirido a lo largo de más de tres décadas de trayectoria profesional, con el objetivo de ayudar a los intérpretes a afrontar las audiciones con mayor preparación, confianza y autenticidad.

La obra aborda aspectos como la preparación vocal, corporal y emocional, la elección del repertorio y la interpretación. Además, ofrece una perspectiva desde el otro lado de la mesa, explicando cómo se desarrollan los procesos de selección y qué factores pueden influir en las decisiones de un casting. También dedica espacio a la gestión del rechazo y a la importancia de mantener la propia identidad artística durante el proceso.

Con una trayectoria vinculada a más de cincuenta espectáculos, Julio Awad ha participado en grandes producciones como EL FANTASMA DE LA ÓPERA, EVITA, LOS MISERABLES, LA BELLA Y LA BESTIA y KINKY BOOTS. Su experiencia como pianista acompañante y director musical le ha permitido trabajar con intérpretes y participar en procesos de selección artística tanto en Europa como en América.

Actualmente, trabaja como director musical de artistas como Diana Navarro, Gerónimo Rauch, Paloma San Basilio e Isabel Pantoja. Con este libro, Awad busca compartir los conocimientos acumulados durante su carrera, especialmente con quienes comienzan su camino profesional, aunque también está dirigido a intérpretes con experiencia que quieran seguir desarrollando sus herramientas.

UNA AUDICIÓN PERFECTA se presentará el próximo jueves 29 de octubre a las 19:00 horas, en Casa del Libro de la calle Fuencarral, 119, Madrid. El encuentro contará con Paloma San Basilio como madrina y tendrá entrada libre. El libro ya está disponible en librerías, en la web de la editorial Ma non troppo y en Amazon.



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