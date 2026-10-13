Julio Awad publica UNA AUDICIÓN PERFECTA, la guía para actores y cantantes de teatro musical
El director musical comparte más de treinta años de experiencia en un libro que presentará el próximo 29 de octubre en Madrid
El director musical Julio Awad publica UNA AUDICIÓN PERFECTA, una guía práctica dirigida a actores y cantantes que buscan prepararse para los castings de teatro musical. Editado por Ma non troppo, el libro reúne las claves y aprendizajes que el artista ha adquirido a lo largo de más de tres décadas de trayectoria profesional, con el objetivo de ayudar a los intérpretes a afrontar las audiciones con mayor preparación, confianza y autenticidad.
La obra aborda aspectos como la preparación vocal, corporal y emocional, la elección del repertorio y la interpretación. Además, ofrece una perspectiva desde el otro lado de la mesa, explicando cómo se desarrollan los procesos de selección y qué factores pueden influir en las decisiones de un casting. También dedica espacio a la gestión del rechazo y a la importancia de mantener la propia identidad artística durante el proceso.
Con una trayectoria vinculada a más de cincuenta espectáculos, Julio Awad ha participado en grandes producciones como EL FANTASMA DE LA ÓPERA, EVITA, LOS MISERABLES, LA BELLA Y LA BESTIA y KINKY BOOTS. Su experiencia como pianista acompañante y director musical le ha permitido trabajar con intérpretes y participar en procesos de selección artística tanto en Europa como en América.
Actualmente, trabaja como director musical de artistas como Diana Navarro, Gerónimo Rauch, Paloma San Basilio e Isabel Pantoja. Con este libro, Awad busca compartir los conocimientos acumulados durante su carrera, especialmente con quienes comienzan su camino profesional, aunque también está dirigido a intérpretes con experiencia que quieran seguir desarrollando sus herramientas.
UNA AUDICIÓN PERFECTA se presentará el próximo jueves 29 de octubre a las 19:00 horas, en Casa del Libro de la calle Fuencarral, 119, Madrid. El encuentro contará con Paloma San Basilio como madrina y tendrá entrada libre. El libro ya está disponible en librerías, en la web de la editorial Ma non troppo y en Amazon.
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