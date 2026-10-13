Gerónimo Rauch participa en la gala del 40º aniversario de THE PHANTOM OF THE OPERA en Londres

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El West End de Londres celebró el pasado 10 de octubre el aniversario número 40 de THE PHANTOM OF THE OPERA con una gala especial en el His Majesty’s Theatre, histórico hogar de la producción. Entre los artistas invitados estuvo el actor y cantante argentino Gerónimo Rauch, quien interpretó al Fantasma tanto en Londres como en Madrid.

La velada reunió a destacados intérpretes vinculados a la historia del musical y culminó con un emotivo saludo final junto a la compañía actual del West End. La función conmemorativa fue grabada íntegramente en directo y llegará a los cines de todo el mundo en 2027, en una producción de LW Entertainment, Cameron Mackintosh Limited y Universal Pictures Content Group, dirigida cinematográficamente por Brett Sullivan.

La proyección internacional llevará esta celebración más allá del teatro y permitirá al público revivir una noche que reunió a distintas generaciones de intérpretes vinculados al musical. Asimismo, la participación de Rauch supone también un regreso significativo para el artista argentino, cuya trayectoria está estrechamente ligada al personaje del Fantasma, al que dio vida tanto en el West End como en la Gran Vía madrileña.

Coincidiendo con la semana del aniversario, Rauch lanzó el 8 de octubre una nueva versión de estudio de MUSIC OF THE NIGHT, uno de los temas más emblemáticos del musical. El single forma parte de 26 AÑOS EN ESCENA, el proyecto con el que el intérprete repasa su trayectoria artística, y de la propuesta DETRÁS DE LA MÁSCARA, centrada en su experiencia con el personaje. El lanzamiento se acompaña de material audiovisual grabado durante su espectáculo en el Teatro Calderón de Madrid y de un minidocumental disponible en su canal oficial de YouTube, en el que comparte detalles de su recorrido por el teatro musical.

Tras su participación en la gala londinense, Rauch continuará con su gira 26 AÑOS EN ESCENA. Su próxima cita confirmada será el 10 de diciembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, antes del anuncio de nuevas fechas internacionales.

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