EL TIEMPO ENTRE COSTURAS celebra 400 funciones en el Teatro Calderón de Madrid

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EL TIEMPO ENTRE COSTURAS , el musical, producido por beon. Entertainment y basada en la novela de María Dueñas , ha alcanzado las 400 funciones desde su estreno. El espectáculo continúa actualmente en cartel en el Teatro Calderón de Madrid, donde podrá verse hasta el próximo 5 de julio.

La producción, que adapta una de las novelas españolas más leídas de las últimas décadas, ha recorrido ya más de veinte ciudades y ha sido reconocida con 13 Premios BroadwayWorld y un Premio Talía. Su puesta en escena combina música original, una cuidada recreación de época y un amplio desarrollo técnico y artístico.

Entre los elementos más destacados de la producción figuran 22 números musicales originales, más de 200 piezas de vestuario, cerca de 40 pelucas confeccionadas artesanalmente con cabello natural y una escenografía inspirada en una antigua caja de costuras.

La función número 400 sirve también para poner en perspectiva algunas de las cifras acumuladas durante la trayectoria del espectáculo. A lo largo de estas representaciones, Sira Quiroga ha realizado cerca de 6.800 cambios de vestuario y caracterización sobre el escenario. El protagonista ha recorrido simbólicamente más de 1,2 millones de kilómetros entre los distintos escenarios de la historia y ha utilizado más de 16.000 pelucas durante las funciones. Además, Sira Quiroga y Marcus Logan han protagonizado alrededor de 800 besos sobre las tablas, mientras que los mensajes en código morse interpretados en la canción Puntos y rayas han superado las 4.800 repeticiones.

Alba Cuartero y Jana Gómez se alternan en el papel de Sira Quiroga . Completan el reparto Noemí Mazoy, Claudio Columé, Laia Prats, Irene Pozo, Gustavo Rodríguez, Vanesa Fernández, Aurora Frías, Clara Lanzani, Camila Puelma, Mireia García, Alberto Vázquez, Julio Morales, Sergio Escribano, Paco Arrojo, Rodrigo Blanco y Franc de Luna. Como participante de swings Miguel Ángel Bellotto, Alex Parra, Rocío Martín y Noelia Cano.

Con música original de Iván Macías , libreto adaptado por Félix Amador y producción ejecutiva de Dario Regattieri , el musical traslada al escenario la historia de Sira Quiroga, una joven modista cuya vida cambia para siempre entre el amor, la traición y el espionaje en el contexto histórico previo a la Guerra Civil española y los años posteriores.

Las entradas para las últimas funciones en Madrid ya se encuentran a la venta.

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