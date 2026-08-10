MIDSUMMER FEST entra en su recta final en el rooftop del Teatro Calderón

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MIDSUMMER FEST entra en su recta final en Lírico, el rooftop del Teatro Calderón de Madrid. La producción de beon. Entertainment, escrita y dirigida por Talía del Val, podrá disfrutarse hasta el próximo 23 de agosto.

La propuesta ofrece una nueva mirada a EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, uno de los grandes clásicos de William Shakespeare, trasladando su universo de amores cruzados, magia y malentendidos a una experiencia escénica contemporánea, cercana y participativa.

Con el cielo de Madrid como telón de fondo, diez intérpretes dan vida a personajes humanos y criaturas fantásticas en un montaje que rompe la cuarta pared e incorpora al público a la acción. La música, el movimiento y el humor completan una propuesta concebida especialmente para las noches de verano.

Una noche de Shakespeare sobre Madrid

MIDSUMMER FEST transforma el rooftop del Teatro Calderón en el escenario de esta particular noche de verano. El espectáculo combina el teatro al aire libre con una reinterpretación del clásico shakespeariano y el ambiente de Lírico para plantear una alternativa cultural durante el mes de agosto.

El reparto está formado por Carlota Cacharrón como Hermia, Yoel Guillén como Demetrio, Antonio Hernández como Puck, Thomas J. King como Dody, Paula Muz como Titania, Laura Olaya como Helena, Pablo Piera como Lisandro, Antonio Prieto como Rueca, Alex Rojo como Oberon y Manuel Tudela como Flauto.

El equipo creativo cuenta con Dario Regattieri como productor ejecutivo; Talía del Val en la dramaturgia y dirección; Ricardo S. Cuerda en la escenografía; Pier Paolo en el diseño de vestuario; y Manuel Chávez en el diseño de iluminación.

El debut de Talía del Val en la dirección

Con MIDSUMMER FEST, Talía del Val debuta en la dirección después de desarrollar una amplia trayectoria como actriz y cantante de teatro musical. Licenciada en Filología Inglesa y graduada en Dirección Escénica por la RESAD, ha participado en producciones como WEST SIDE STORY, LA BELLA Y LA BESTIA, LOS MISERABLES, EL MÉDICO, EL MUSICAL, MAMMA MIA!, HIGH SCHOOL MUSICAL y ¿QUIÉN MATÓ A SHERLOCK HOLMES?, por la que recibió el Premio BroadwayWorld del Público.

Más recientemente interpretó a Christine en EL FANTASMA DE LA ÓPERA en el Teatro Albéniz, trabajo por el que obtuvo el Premio Talía a Mejor Interpretación Femenina de Teatro Musical en 2024.

MIDSUMMER FEST continuará representándose en Lírico, el rooftop del Teatro Calderón, hasta el 23 de agosto.

Entradas para MIDSUMMER FEST

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