De España a Broadway: la huella de SONRISAS Y LÁGRIMAS revive con su regreso a Nueva York

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La temporada teatral neoyorquina contará próximamente con uno de los hitos más esperados por los amantes del teatro musical. El Lincoln Center Theater ha confirmado oficialmente el regreso de THE SOUND OF MUSIC (conocida en España como SONRISAS Y LÁGRIMAS) a los escenarios de Broadway, marcando así el segundo revival en la historia de esta emblemática obra en la Gran Manzana, donde no se representaba con una producción regular desde hace casi tres décadas. El montaje se instalará en el prestigioso Vivian Beaumont Theater como la pieza central de la temporada 2026-2027 de la institución, iniciando sus funciones previas el 23 de marzo de 2027, con una noche de estreno oficial fijada para el 15 de abril de 2027, en lo que será una temporada limitada de diecisiete semanas.

La actriz y cantante Jasmine Amy Rogers, nominada al premio Tony por su papel en BOOP!, ha sido la elegida para asumir el icónico rol de Maria von Trapp. Rogers encabezará una ambiciosa propuesta que busca acceder de forma directa al corazón tanto de las generaciones tradicionales de espectadores como de los nuevos públicos. La dirección artística correrá a cargo de Lear deBessonet, responsable del aclamado montaje de RAGTIME, mientras que la coreografía estará firmada por Christopher Gattelli, conocido por su trabajo en SCHMIGADOON!. Este esperado regreso pone de manifiesto la vigencia de una pieza clave en la historia del género que ha mantenido su popularidad global y que compartirá programación en el Lincoln Center con otras grandes producciones como el revival de A FEW GOOD MEN.

La evolución de un mito: desde la historia real hasta el fenómeno global

El origen de este fenómeno se remonta a 1949 con la publicación del libro autobiográfico de Maria von Trapp, The Story of the Trapp Family Singers, que narraba la huida real de su familia de Austria. Una década más tarde, el 16 de noviembre de 1959, las partituras de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II convirtieron esta historia en leyenda con su estreno en el Lunt-Fontanne Theatre de Broadway, una producción original que obtuvo cinco premios Tony, incluido el de Mejor Musical.

Tras conquistar el West End de Londres en 1961, el impulso definitivo hacia la inmortalidad llegó el 2 de marzo de 1965 con la célebre adaptación cinematográfica dirigida por Robert Wise y protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer, ganadora de cinco premios Óscar. Desde entonces y hasta los años 2000, la obra se consolidó como un referente internacional a través de innumerables giras, llegando incluso a Salzburg en 2011 y saltando a la televisión británica en directo en 2015.

La profunda huella del clásico en los escenarios españoles

El fenómeno de SONRISAS Y LÁGRIMAS cuenta con un arraigo especialmente significativo y extenso en España, un territorio que ha acogido múltiples producciones de gran formato a lo largo del tiempo. Las raíces de este título en los escenarios españoles se remontan al siglo pasado, concretamente al histórico estreno mundial de la versión española en el año 1968. El origen de aquel primer montaje procedía de Puerto Rico, donde la obra se había representado con gran aceptación en el Teatro Tapia en 1966 bajo la dirección de Pablo Cabrera. El éxito de aquella propuesta trascendió fronteras hasta el punto de que la actriz puertorriqueña Camille Carrión fue reclutada para cruzar el océano e interpretar en España el mismo papel de Maria que ya había encarnado con éxito.

Aquel debut tuvo lugar el 15 de febrero de 1968 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, logrando mantener una notable permanencia de seis meses en cartel antes de contar con una recordada reposición el 25 de septiembre de 1968. Esta primera incursión asentó los cimientos de un idillo entre el público español y la obra de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II que se extendería durante las décadas posteriores, un vínculo que se mantiene de plena actualidad en la Gran Vía madrileña con la puesta en escena de CENICIENTA, otro célebre título de la mítica pareja de autores que se representa de la mano de Stage Entertainment.

La memoria audiovisual de los montajes de este clásico en nuestro país sigue muy viva entre la comunidad de aficionados y, dentro del archivo histórico de BroadwayWorld Spain, uno de los contenidos más reproducidos e icónicos de nuestro canal de YouTube corresponde precisamente a la cobertura de la aclamada producción española del año 2012. Aquel recordado montaje, que contó con el sello de SOM Produce junto a Drive Entertainment y Vértigo Tours, recorrió el territorio nacional bajo la experta dirección de Jaime Azpilicueta. En el célebre vídeo de nuestro canal, la actriz Silvia Luchetti da vida a Maria interpretando uno de los temas más conocidos del cine y del teatro musical junto a un jovencísimo elenco infantil que incluía a Yolanda García como Liesl, Jorge Galaz como Friedrich, Marta Ibáñez como Louisa y María Osuna en el papel de Brigitta, entre otros. La producción continúa siendo, años después, un punto de encuentro obligado para los seguidores que desean rememorar el excelente nivel técnico e interpretativo que este clásico ha alcanzado en las tablas españolas.

La conexión con esta entrañable historia se renueva de manera simultánea en la actualidad madrileña, demostrando que el interés por las composiciones de Rodgers y Hammerstein II no pertenece únicamente al pasado. Coincidiendo en el tiempo con los preparativos del regreso a Nueva York para marzo de 2027, la cartelera madrileña da la bienvenida de nuevo a este clásico. Tras realizar una extensa gira nacional por diferentes provincias de la geografía española, por fin llega a la capital la producción de Theatre Properties. Este montaje se instalará en los escenarios de Madrid para reencontrarse con el público de la gran ciudad, permitiendo a los espectadores locales volver a experimentar en directo la magia de canciones tan míticas como “Do-Re-Mi”, “Edelweiss” o “My Favorite Things”, confirmando que el legado de la familia Von Trapp sigue tan vivo, vigente y emocionante como el primer día.

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