De Broadway a Madrid: LA FAMILIA ADDAMS celebra hoy su estreno oficial en el Teatro Calderón

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

La noche madrileña vuelve a teñirse de humor negro y elegancia gótica con el estreno oficial de LA FAMILIA ADDAMS en el Teatro Calderón. Lejos de ser una visita primeriza, el emblemático escenario reabre las puertas de la mansión casi una década después de acoger por primera vez a este clan en España, consolidando una trayectoria de éxito teatral que arrancó a nivel internacional hace más de quince años.

El salto de los célebres personajes creados por Charles Addams en sus viñetas de humor para The New Yorker al formato de gran musical supuso la primera adaptación concebida directamente para las tablas teatrales. Producido originalmente por Elephant Eye Theatricals, el espectáculo contó con música y letras de Andrew Lippa y libreto de Marshall Brickman y Rick Elice. Tras unas primeras funciones de prueba en Chicago a finales de 2009 en el Ford Center for the Performing Arts Oriental Theatre, la obra se estrenó en Broadway en abril de 2010 en el Lunt-Fontanne Theatre, con un reparto de auténtico lujo encabezado por Nathan Lane como Gómez y Bebe Neuwirth como Morticia.

Durante su andadura neoyorquina, la producción cosechó galardones como el Drama Desk Award y el Outer Critics Circle Award al mejor diseño de escenografía, además de dos nominaciones a los Premios Tony y el reconocimiento a Nathan Lane con el Drama League Award por su trayectoria. Tras cerrar sus representaciones en Broadway el 31 de diciembre de 2011, la obra emprendió una gira norteamericana con un libreto revisado, antes de expandirse por el circuito internacional, recalando en 2014 en Ciudad de México en su primera versión en español y girando por Reino Unido.

Fue en octubre de 2017 cuando la comedia musical aterrizó por primera vez en nuestro país de la mano de LETSGO, productora que ya venía avalada por el éxito de títulos como DIRTY DANCING y la saga THE HOLE. Aquel montaje, dirigido por Esteve Ferrer, fijó su residencia precisamente en el Teatro Calderón con un elenco de primer nivel encabezado por Carmen Conesa (Morticia), Xavi Mira (Gómez) y Lydia Fairén (Miércoles). Junto a ellos se encontraban Fernando Samper (Fétido), Meritxell Duró (Abuela), Alejandro Mesa (Pugsley), Íñigo Etayo (Lucas Beineke), Julia Möller (Alice Beineke), Andrés Navarro (Malcom Beineke) y Javier Canales como Lurch, arropados por un ensemble en el que figuraban nombres como Tatán Sellés, Nil Carbonell, José Miralles, Fran Moreno, Javier Enguix, Angie Alcázar, Eva María Cortés, Malia Conde, Teresa Cora, Belinda Henríquez y Zuhaitz San Buenaventura.

Casi diez años después, la alianza entre LETSGO y beon. Entertainment devuelve el título a la cartelera madrileña en una renovada propuesta de gran formato. Bajo la dirección escénica de Federico Bellone, el montaje presenta una lectura visual actualizada pero fiel a la esencia satírica del libreto original, contando con un nuevo trío protagonista liderado por Natalia Millán como Morticia, Javier Navares encarnando a Gómez y Cristina Picos en el papel de Miércoles.

La compañía de esta nueva etapa se completa con un reparto de primera línea integrado por Omar Calicchio como Tío Fétido, Amparo Saizar como Abuela y Javier Canales como Lurch, mientras que Javier Blázquez, Darío Moncloa y Nacho Aguado se alternan en el rol de Pugsley Addams. En el bando de los Beineke encontramos a Juan Antonio Plazas (Lucas), Pepa Lucas (Alicia) y Javier Enguix (Mal). El elenco lo redondean los talentos de Fernando Báez, Adrián Ardila, Pablo Badillo, Ernesto Pigueiras, Teresa Abarca, Mireia García, Noelia Cano y Sara Ocaña, junto a Diego Carrascosa y Marta Melchiorre como swings.

Curiosamente, el montaje de 2026 guarda puentes directos con aquella primera incursión de 2017: Javier Canales vuelve a enfundarse la levita del mayordomo Lurch, mientras que Javier Enguix, quien formó parte del elenco de ancestros en la producción original, asume ahora el rol de Mal Beineke. Con este relevo generacional y un despliegue técnico renovado, el Teatro Calderón celebra hoy su noche de gala demostrando que el encanto de lo siniestro y la celebración de lo diferente siguen estando más vivos que nunca en la Gran Vía madrileña.



Prefer BroadwayWorld in Google Search? Add us as a preferred source so our stories show up more often in Top Stories and Google’s AI answers — for you. Add as a preferred source

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 38 Days 16 Hrs 47 Min 04 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Need more Spain Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more... Email Text Mobile phone Sign up Consent is not a condition of any purchase. Reply STOP to cancel, HELP for help. Privacy I agree to receive recurring automated SMS news alerts from BroadwayWorld at the number above. Up to 5 msgs/week. Msg & data rates may apply.Reply STOP to cancel, HELP for help. Terms 6-digit code Verify Resend link