BUSCO PIS! da un salto al Teatre Apolo con su nueva temporada

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Después de una exitosa primera temporada en el Teatre Gaudí, BUSCO PIS! UN MUSICAL EN LLOGUER TEMPORAL da un paso adelante y llega al Teatre Apolo de Barcelona. El espectáculo, creado y producido por la compañía catalana Generació de Merda, estrenará su nueva temporada el próximo 19 de octubre, con una función previa prevista para el día 16.

La obra aborda uno de los problemas más presentes en la Barcelona actual, la dificultad de acceder a una vivienda, pero lo hace desde la comedia, la sátira y el humor. La llegada al Apolo supone además una apuesta por la creación musical autóctona y por los espectáculos originales en catalán. BUSCO PIS! sigue a Laia, una mujer que, acercándose a los cuarenta, continúa sin poder independizarse. En su intento por encontrar una vivienda, se adentra en el complejo mercado inmobiliario y se encuentra con múltiples personajes que representan algunas de las realidades y contradicciones que rodean al acceso a la vivienda.

Esta comedia sobre la crisis de la vivienda plantea una pregunta central: ¿de quién es la culpa de que vivir en Barcelona resulte cada vez más difícil? La propuesta evita establecer un enfrentamiento sencillo entre buenos y malos, optando por repartir la crítica entre grandes tenedores, fondos de inversión, turistas, expats, políticos, burocracia y también las propias contradicciones de la sociedad. Se busca abordar un problema social a través de la risa, para también generar reflexión.

Uno de los elementos principales del espectáculo es su ritmo y transformación constante. Cinco intérpretes dan vida a cerca de 40 personajes a lo largo de una función de aproximadamente una hora y cuarenta minutos. Asimismo, la propuesta cuenta con 12 canciones de estilos diversos y una puesta en escena marcada por una estética cercana al cómic. El vestuario apuesta por el color, mientras que la escenografía plateada juega con el imaginario del Monopoly para trasladar al escenario el universo del mercado inmobiliario.

La experiencia comienza incluso antes de la función, ya que el público es recibido como si acudiera al BCN Sell & Rent, un supuesto gran congreso inmobiliario. De esta manera, los espectadores pasan a formar parte del universo del espectáculo desde el primer momento.

El reparto está encabezado por Xènia Nogué, Joan Sáez, Judit Malet, Gerard Sesé y Mireia Lorente-Picó, quines se alternarán con Pol Romans, Desirée Moreno, Jan Sánchez y Judith Porta. El montaje incorpora además la participación de dos conocidos nombres del humor catalán: Judit Martín y Pep Plaza. Ambos aparecerán mediante proyecciones a lo largo de la función, sumándose al tono cómico de la propuesta.

Tras esta primera temporada, BUSCO PIS! ha recibido cinco nominaciones en diferentes premios teatrales. El musical opta a Mejor musical de proximidad en los Premios TeatreBarcelona, mientras que en los Premios TeatreMusical.cat está nominado a Mejor partitura, Mejor libreto, Mejor actriz secundaria y Mejor musical de pequeño formato.

Con su regreso a los escenarios vienen nuevas sorpresas como: la publicación de su CD, disponible en las principales plataformas digitales, que reúne las canciones del espectáculo. Además, el público podrá optar por la denominada Entrada Gold, que incluye una visita al Teatre Apolo antes de asistir a la función.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 25 Days 18 Hrs 11 Min 47 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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