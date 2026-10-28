Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
Así se vivió el 30º aniversario de RENT en Broadway de la mano de Andy Señor Jr.
El actor y director nos coló en el backstage del concierto benéfico que reunió al reparto original y grandes estrellas en Nueva York
El mítico fenómeno de RENT regresó por todo lo alto a las tablas de Broadway el pasado lunes 26 de octubre en una única e irrepetible gala concierto que celebró las tres décadas de historia del revolucionario musical de Jonathan Larson.
El emblemático Richard Rodgers Theatre de Nueva York reunió sobre el escenario a los integrantes de la compañía original de Broadway junto a decenas de intérpretes y estrellas invitadas que han formado parte del universo del espectáculo a lo largo de estos 30 años.
A través de BroadwayWorld Spain, los seguidores del musical pudieron vivir esta histórica cita desde dentro: el director, actor y productor Andy Señor Jr. tomó el control de nuestra cuenta de Instagram (@broadwayworld_spain) en un takeover exclusivo, mostrando los ensayos, el ambiente de camerinos y toda la emoción entre bambalinas previa al concierto.
Andy Señor Jr. mantiene un vínculo indiscutible con el universo de Jonathan Larson: debutó profesionalmente interpretando a Angel en Broadway, en el West End londinense y en diversas giras por Estados Unidos y a nivel internacional. Más adelante, ejerció como director asociado del director ganador del Tony Michael Greif en el revival del Off-Broadway, y reestrenó la producción en Tokio con TOHO Theatrical, en Seúl con Seensee Productions y en la histórica producción de La Habana, Cuba, de la mano de Nederlander Worldwide.
Un reparto estelar sobre el escenario de Broadway
La gala, dirigida por el propio Michael Greif y producida por Broadway Cares/Equity Fights AIDS junto a Andy Jones (fundador de Baseline Theatrical), reunió a una constelación de figuras legendarias. Entre los miembros del elenco original presentes sobre las tablas destacaron Anthony Rapp, Adam Pascal, Idina Menzel, Daphne Rubin-Vega, Taye Diggs, Wilson Jermaine Heredia, Fredi Walker-Browne, Yassmin Alers, Gilles Chiasson, Darius de Haas, Shelley Dickinson, David Driver, Rodney Hicks, Timothy Britten Parker y Byron Utley.
Junto a ellos participaron grandes referentes y veteranos vinculados a la obra en distintas producciones a lo largo de los años, entre los que figuraron Aaron Tveit, Rachel Zegler, Neil Patrick Harris, Jordan Fisher, Eden Espinosa, Norbert Leo Butz, Tracie Thoms, Christopher J. Hanke, Wilson Cruz, Merle Dandridge, Tamyra Gray, Justin Johnston, Adam Kantor, Tamika Lawrence, Telly Leung, Jose Llana, Michael McElroy, Jai Rodriguez, Ephraim Sykes y Schele Williams. El concierto contó además con la coreografía original de Marlies Yearby, la dirección musical de Tim Weil al frente de los integrantes de la banda original, y el patrocinio principal de ViiV Healthcare.
Una gala benéfica con impacto global
El evento se celebró con el objetivo de recaudar fondos para Broadway Cares/Equity Fights AIDS, contando con una retransmisión oficial en livestream a nivel mundial. Tras la velada en directo a las 8pm (hora de Nueva York) del pasado lunes, la emisión estuvo disponible en diferido durante una ventana exclusiva de 27 horas para los espectadores de todo el mundo.
Todos los momentos inéditos y la cobertura entre bambalinas de este histórico reencuentro de la mano de Andy Señor Jr. pueden revivirse en el perfil y las publicaciones de @broadwayworld_spain.
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