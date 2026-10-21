CASTING CALL: BILLY ELLIOT, EL MUSICAL convoca audiciones para niñas a partir de 10 años en Madrid
ATG Entertainment busca nuevas intérpretes con formación en danza clásica, para incorporarse al elenco del musical.
ATG Entertainment ha abierto una convocatoria de audiciones para niñas que quieran formar parte del elenco de BILLY ELLIOT, EL MUSICAL. La selección busca candidatas a partir de 10 años, con formación en danza clásica y una altura máxima de 1,50 metros.
El casting supone una nueva oportunidad para jóvenes intérpretes con preparación en danza que quieran dar el salto al teatro musical y participar en una producción que combina interpretación, música y exigencia coreográfica.
Las pruebas de selección se llevarán a cabo en Madrid los próximos 21 y 22 de noviembre. Las candidatas deberán cumplir los requisitos indicados en la convocatoria y completar previamente el proceso de inscripción a través de la web de ATG Entertainment, donde se encuentra la información correspondiente a la convocatoria de BILLY ELLIOT, EL MUSICAL.
El plazo para presentar las solicitudes termina el 16 de noviembre, por lo que las interesadas deberán formalizar su inscripción antes de esa fecha para optar a participar en las audiciones.
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