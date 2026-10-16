CASTING CALL: Coco Comin y Macarena Gómez buscan talento escénico en Córdoba

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La Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Córdoba se convertirá los próximos 20 y 21 de octubre en el centro neurálgico del talento escénico con la celebración de unas importantes jornadas de audiciones. Este evento, organizado por Cordopolitan y respaldado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC), nace bajo el lema "Desde Córdoba, para el Mundo" con la ambiciosa meta de impulsar la producción continua de espectáculos musicales, teatrales y de circo desde la propia ciudad, garantizando el mismo estándar de calidad creativa que tradicionalmente ofrecen grandes capitales como Madrid o Barcelona.

Para llevar a cabo este exhaustivo proceso de selección, la cita contará con un jurado experto integrado por la renombrada directora y coreógrafa Coco Comin, figura referente del teatro musical en España gracias a títulos como CHICAGO, GREASE, FAMA o su paso como jurado por Operación Triunfo; junto a la popular actriz Macarena Gómez; el músico, compositor y director musical Pablo Salinas; y la actriz y bailarina Nuria García, quien ejerce además como directora general del proyecto.

Las jornadas persiguen un doble objetivo estratégico: por un lado, constituir la primera bolsa profesional de talento escénico de la región para que creadores de la talla de Coco Comin evalúen el potencial local de cara a futuras propuestas artísticas; por otro, encontrar perfiles sumamente definidos para próximas producciones de espectáculos musicales de carácter familiar. En el caso de la bolsa general de talentos, se buscan candidatos con estudios avanzados o finalizados en danza, canto o música. Para las producciones específicas, la convocatoria se orienta a bailarinas mayores de 16 años con base técnica clásica, actores-cantantes de entre 25 y 40 años aptos para temas melódicos, y pianistas versátiles con dominio del estilo clásico y musical.

Aquellas personas interesadas en participar deberán enviar previamente su solicitud a la dirección de correo audiciones@cordopolitan.com, indicando en el asunto la modalidad a la que optan ("Bolsa de talentos" o "Audiciones a perfil definido") junto a su especialidad. La inscripción debe acompañarse de un currículum actualizado, fotografía de rostro (y de danza, en el caso de las bailarinas), además de un enlace a un vídeo de un minuto interpretando su disciplina. Una vez evaluadas las candidaturas recibidas, los aspirantes seleccionados recibirán por correo electrónico los detalles de su cita y el material específico requerido para completar su audición.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 15 Days 15 Hrs 53 Min 32 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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