CASTING CALL: Coco Comin y Macarena Gómez buscan talento escénico en Córdoba
La ESAD acogerá los días 20 y 21 de octubre unas jornadas de audiciones para reunir una bolsa profesional de artistas e integrar nuevos perfiles
La Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Córdoba se convertirá los próximos 20 y 21 de octubre en el centro neurálgico del talento escénico con la celebración de unas importantes jornadas de audiciones. Este evento, organizado por Cordopolitan y respaldado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC), nace bajo el lema "Desde Córdoba, para el Mundo" con la ambiciosa meta de impulsar la producción continua de espectáculos musicales, teatrales y de circo desde la propia ciudad, garantizando el mismo estándar de calidad creativa que tradicionalmente ofrecen grandes capitales como Madrid o Barcelona.
Para llevar a cabo este exhaustivo proceso de selección, la cita contará con un jurado experto integrado por la renombrada directora y coreógrafa Coco Comin, figura referente del teatro musical en España gracias a títulos como CHICAGO, GREASE, FAMA o su paso como jurado por Operación Triunfo; junto a la popular actriz Macarena Gómez; el músico, compositor y director musical Pablo Salinas; y la actriz y bailarina Nuria García, quien ejerce además como directora general del proyecto.
Las jornadas persiguen un doble objetivo estratégico: por un lado, constituir la primera bolsa profesional de talento escénico de la región para que creadores de la talla de Coco Comin evalúen el potencial local de cara a futuras propuestas artísticas; por otro, encontrar perfiles sumamente definidos para próximas producciones de espectáculos musicales de carácter familiar. En el caso de la bolsa general de talentos, se buscan candidatos con estudios avanzados o finalizados en danza, canto o música. Para las producciones específicas, la convocatoria se orienta a bailarinas mayores de 16 años con base técnica clásica, actores-cantantes de entre 25 y 40 años aptos para temas melódicos, y pianistas versátiles con dominio del estilo clásico y musical.
Aquellas personas interesadas en participar deberán enviar previamente su solicitud a la dirección de correo audiciones@cordopolitan.com, indicando en el asunto la modalidad a la que optan ("Bolsa de talentos" o "Audiciones a perfil definido") junto a su especialidad. La inscripción debe acompañarse de un currículum actualizado, fotografía de rostro (y de danza, en el caso de las bailarinas), además de un enlace a un vídeo de un minuto interpretando su disciplina. Una vez evaluadas las candidaturas recibidas, los aspirantes seleccionados recibirán por correo electrónico los detalles de su cita y el material específico requerido para completar su audición.
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