Premios del Teatro Musical 2026: Palmarés completo de la 18ª edición

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Los Premios del Teatro Musical (PTM) celebraron su 18ª edición el 26 de octubre con una gala divertida y emocionante que puso el foco en una nueva generación de profesionales del género. LOS MISERABLES, de ATG Entertainment España, fue el gran triunfador de la noche con ocho galardones, entre ellos Mejor Musical, Dirección de escena y Dirección musical. La producción también obtuvo los premios de Escenografía, Diseño de Iluminación, Diseño de Sonido, Mejor Actor Protagonista para Adrián Salzedo y Mejor Actriz de Reparto para Alexia Pascual.

Entre los espectáculos destacados de esta edición se encuentran WICKED, EL MUSICAL, que recibió los premios de Coreografía, Caracterización y Figurinista, y la producción valenciana TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE, reconocida como Mejor Musical Off y por la Interpretación Destacada Femenina de Alba Vela. Por su parte, EL HILO INVISIBLE obtuvo el premio a Mejor Musical Familiar y HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO, el de Mejor Musical Original.

La ceremonia también contó con momentos especialmente emotivos, como la entrega del Premio de Honor a Ángela Carrasco, que recogió el galardón de manos de Alberto Closas. Asimismo, Juan Carlos Parejo recibió el Premio Especial por su labor al frente de El negrito producciones, mientras que Musicales Junior fue distinguido con el Premio CREA.

Este es el listado oficial de las categorías y sus ganadores:

Mejor Musical: LOS MISERABLES , de ATG Entertainment España

Mejor Musical Familiar: EL HILO INVISIBLE , de Focus / Viu el Teatre!

Mejor Musical Off: TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE , de Infinito Teatro

Mejor Musical Original: HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO , de LetsGo Entertainment y Beon Entertainment

Dirección de escena: James Powell, Laurence Connor y Christopher Key por LOS MISERABLES

Dirección musical: Alfonso Casado Trigo por LOS MISERABLES

Coreografía: Iker Karrera por WICKED, EL MUSICAL

Escenografía: Matt Kinley por LOS MISERABLES

Diseño de Iluminación: Paule Constable por LOS MISERABLES

Diseño de Sonido: Mick Potter por LOS MISERABLES

Caracterización: Feliciano San Román y Antonio Belart por WICKED, EL MUSICAL

Figurinista: Antonio Belart por WICKED, EL MUSICAL

Actriz Protagonista: Amanda Digón por CABARET, EL MUSICAL

Actor Protagonista: Adrián Salzedo por LOS MISERABLES

Actriz de Reparto: Alexia Pascual por LOS MISERABLES

Actor de Reparto: Albert Bolea por THE BOOK OF MORMON

Interpretación Destacada Femenina: Alba Vela por T OT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE

Interpretación Destacada Masculina: Robert Matchez por RAFFAELLA, EL MUSICAL

Premio CREA: Musicales Junior

Premio de Honor: Ángela Carrasco

Premio Especial: El negrito producciones

Los Premios del Teatro Musical tienen entre sus objetivos impulsar la producción nacional, favorecer la difusión del teatro musical español y contribuir a su proyección tanto dentro como fuera de España.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 4 Days 15 Hrs 09 Min 32 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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