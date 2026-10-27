Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
Premios del Teatro Musical 2026: Palmarés completo de la 18ª edición
LOS MISERABLES lidera el palmarés con ocho galardones, mientras Ángela Carrasco recibe el Premio de Honor.
Los Premios del Teatro Musical (PTM) celebraron su 18ª edición el 26 de octubre con una gala divertida y emocionante que puso el foco en una nueva generación de profesionales del género. LOS MISERABLES, de ATG Entertainment España, fue el gran triunfador de la noche con ocho galardones, entre ellos Mejor Musical, Dirección de escena y Dirección musical. La producción también obtuvo los premios de Escenografía, Diseño de Iluminación, Diseño de Sonido, Mejor Actor Protagonista para Adrián Salzedo y Mejor Actriz de Reparto para Alexia Pascual.
Entre los espectáculos destacados de esta edición se encuentran WICKED, EL MUSICAL, que recibió los premios de Coreografía, Caracterización y Figurinista, y la producción valenciana TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE, reconocida como Mejor Musical Off y por la Interpretación Destacada Femenina de Alba Vela. Por su parte, EL HILO INVISIBLE obtuvo el premio a Mejor Musical Familiar y HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO, el de Mejor Musical Original.
La ceremonia también contó con momentos especialmente emotivos, como la entrega del Premio de Honor a Ángela Carrasco, que recogió el galardón de manos de Alberto Closas. Asimismo, Juan Carlos Parejo recibió el Premio Especial por su labor al frente de El negrito producciones, mientras que Musicales Junior fue distinguido con el Premio CREA.
Este es el listado oficial de las categorías y sus ganadores:
- Mejor Musical: LOS MISERABLES, de ATG Entertainment España
- Mejor Musical Familiar: EL HILO INVISIBLE, de Focus / Viu el Teatre!
- Mejor Musical Off: TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE, de Infinito Teatro
- Mejor Musical Original: HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO, de LetsGo Entertainment y Beon Entertainment
- Dirección de escena: James Powell, Laurence Connor y Christopher Key por LOS MISERABLES
- Dirección musical: Alfonso Casado Trigo por LOS MISERABLES
- Coreografía: Iker Karrera por WICKED, EL MUSICAL
- Escenografía: Matt Kinley por LOS MISERABLES
- Diseño de Iluminación: Paule Constable por LOS MISERABLES
- Diseño de Sonido: Mick Potter por LOS MISERABLES
- Caracterización: Feliciano San Román y Antonio Belart por WICKED, EL MUSICAL
- Figurinista: Antonio Belart por WICKED, EL MUSICAL
- Actriz Protagonista: Amanda Digón por CABARET, EL MUSICAL
- Actor Protagonista: Adrián Salzedo por LOS MISERABLES
- Actriz de Reparto: Alexia Pascual por LOS MISERABLES
- Actor de Reparto: Albert Bolea por THE BOOK OF MORMON
- Interpretación Destacada Femenina: Alba Vela por TOT EIXIRÀ MALAMENT - I SERÁ PERFECTE
- Interpretación Destacada Masculina: Robert Matchez por RAFFAELLA, EL MUSICAL
- Premio CREA: Musicales Junior
- Premio de Honor: Ángela Carrasco
- Premio Especial: El negrito producciones
Los Premios del Teatro Musical tienen entre sus objetivos impulsar la producción nacional, favorecer la difusión del teatro musical español y contribuir a su proyección tanto dentro como fuera de España.
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