Season 2, Episode 5: Behind every summer is a community that keeps Fire Island alive. This episode explores the history of the beloved Pines Pantry through the eyes of its iconic Pantry Girls, alongside the volunteer firefighters of The Pines and Cherry Grove who protect the island from fires, hurricanes, beach erosion, and an uncertain future.
Esta noche se celebran los XVIII Premios del Teatro Musical
El Teatro Capitol de Madrid acoge esta noche la gala de la 18.ª edición de los Premios del Teatro Musical (PTM)
Esta noche, en el Teatro Capitol de Madrid, se celebra la 18.ª edición de los Premios del Teatro Musical (PTM). Conducida por Mariola Peña y Javier Navares, la cita celebra una cifra especialmente simbólica: los premios alcanzan su propia mayoría de edad renovando su compromiso con la excelencia y la visibilidad del género tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
Esta edición llega cargada de emotividad al estar dedicada íntegramente a toda una generación de intérpretes que comenzó a subir a los escenarios siendo apenas niños. Hoy, tras verlos crecer y consolidarse, encabezan los carteles de las grandes producciones del país. Una evolución en paralelo a la de los propios PTM, nacidos hace 18 años para respaldar a un sector que vive un momento de madurez indiscutible: España se consolida como la tercera potencia mundial en producción de teatro musical y la primera en lengua castellana, generando cerca de 15.000 puestos de trabajo y reuniendo a casi 3 millones de espectadores cada temporada.
Uno de los momentos culminantes de la noche será la entrega del Premio de Honor a Ángela Carrasco. La célebre artista dominicana, mito indiscutible de la escena musical hispana desde su inolvidable trabajo como María Magdalena en JESUCRISTO SUPERSTAR, recibirá este galardón en reconocimiento a una trayectoria fundamental que ha marcado un antes y un después en la historia del teatro musical en España.
Respecto al resto de premios, las miradas estarán puestas en las producciones más aclamadas del año. LOS MISERABLES lidera las candidaturas con 15 nominaciones, seguida muy de cerca por CABARET (13) y RAFAELLA (11). Junto a títulos como WICKED, GERMANS DE SANG y OLIVER TWIST, estas obras competirán en la categoría reina a Mejor Musical. Además de ello, también se premiaran otras categorías como Mejor Musical OFF, Familiar y Original.
A lo largo de sus 18 años de trayectoria, los Premios del Teatro Musical han distinguido el trabajo de intérpretes, creativos y técnicos, sumándose a un histórico de homenajes de honor en el que figuran referentes como Concha Velasco, Mario Gas, Raphael o José Sacristán. Esta noche, el Teatro Capitol vuelve a subir el telón para celebrar el talento y el trabajo de una disciplina que no deja de crecer.
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