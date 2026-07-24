Ana San Martín y Daniel Anglès llegan a L'Auditori con Tarde de musicales

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Broadway y el West End llegarán a L'Auditori de Barcelona el próximo 4 de abril de 2027 con Tarde de musicales, un concierto protagonizado por Ana San Martín y Daniel Anglès junto a la Banda Municipal de Barcelona (BMB).

Bajo la dirección de Sergi Cuenca, la Sala 1 Pau Casals acogerá un recorrido por algunos de los títulos más representativos del teatro musical, con adaptaciones para banda de partituras de Leonard Bernstein, George Gershwin, Rodgers & Hammerstein, Frederick Loewe, Meredith Willson, Andrew Lloyd Webber, Stephen Sondheim, Richard Cocciante y Stephen Schwartz.

El programa incluirá fragmentos de WEST SIDE STORY, EL FANTASMA DE LA ÓPERA, SUNSET BOULEVARD, MY FAIR LADY, THE MUSIC MAN, NOTRE-DAME DE PARIS, WICKED y A LITTLE NIGHT MUSIC, además de la obertura de CANDIDE y canciones como Summertime y Some Enchanted Evening.

Además, el concierto se ofrecerá en formato de Sesión Relajada, una iniciativa que adapta el entorno para facilitar la asistencia de personas con trastorno del espectro autista (TEA), discapacidad intelectual o psíquica o enfermedades como el Alzheimer. Durante la representación, el público podrá entrar y salir de la sala cuando lo necesite y expresar sus emociones con libertad.

Las entradas ya están a la venta para esta cita, que tendrá lugar el domingo 4 de abril de 2027 a las 18:00 horas en L'Auditori de Barcelona, con precios entre 13 y 18 euros.

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