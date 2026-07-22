Gerónimo Rauch y el elenco de LES MISÉRABLES conquistan el plató de Jimmy Fallon

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El elenco de LES MISÉRABLES THE ARENA CONCERT SPECTACULAR, encabezado por Gerónimo Rauch, se presentó ayer por la noche en el plató de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas nocturnos más emblemáticos de la televisión estadounidense.

Durante la emisión en la cadena NBC, la compañía ofreció una interpretación monumental de One Day More, reuniendo en un mismo escenario a todo el reparto y juntando a los tres Jean Valjean de la producción —Gerónimo Rauch, Alfie Boe y Killian Donnelly— en un número musical memorable que sirvió como el escaparate perfecto antes del esperado arranque de sus funciones en Nueva York. Del 23 de julio al 9 de agosto, el espectáculo se instalará en el legendario Radio City Music Hall dentro del "Grand Finale" de la gira mundial.

Este paso por la televisión norteamericana consagra la trayectoria de Gerónimo Rauch dentro de la obra de Boublil y Schönberg. Desde sus comienzos en el ensamble de la producción de Argentina, pasando por su aclamada interpretación de Jean Valjean en Madrid —por la que fue galardonado—, su posterior consolidación en el West End londinense y su reciente debut en el Royal Albert Hall de Londres, el intérprete ha construido un legado inolvidable en torno a este personaje.

Coincidiendo con este momento dorado en Estados Unidos, el artista continúa con la preparación de 26 AÑOS EN ESCENA, dos conciertos únicos en Madrid y Buenos Aires donde repasará los grandes hitos de su carrera. Recuerda que ya puedes ver en nuestra web la entrevista exclusiva en vídeo con Gerónimo Rauch, donde nos detalla de primera mano todas sus impresiones sobre este fin de gira internacional.

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