Aitana y El Mago Pop adquieren el Teatro Aquitània de Barcelona

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En una alianza inédita dentro del panorama cultural nacional, la cantante Aitana y el ilusionista Antonio Díaz, conocido internacionalmente como "El Mago Pop", han asociado sus nombres para adquirir en propiedad el emblemático Teatro Aquitània de Barcelona. Esta operación estratégica marca el inicio de una nueva etapa para el espacio, con el objetivo de potenciar las artes escénicas en la ciudad y consolidar a la capital catalana como uno de los grandes referentes de la creación y la creatividad en el ámbito europeo.

La iniciativa compartida por ambos artistas supone una apuesta decidida por el sector cultural de su entorno geográfico. A través de esta sociedad, se pretende diseñar un proyecto a largo plazo que actúe como motor para profesionales y creadores, generando nuevas oportunidades laborales, impulsando la producción de espectáculos y fomentando la profesionalización dentro del tejido de las artes escénicas. Asimismo, la propuesta busca atraer y conectar con nuevos públicos y dar voz a las futuras generaciones de creadores en un marco fundamentado en la excelencia artística y la innovación.

Para Aitana, una de las figuras con mayor proyección de la música en español que acumula numerosos discos de platino y éxitos internacionales, este paso representa la materialización de un anhelo compartido. La artista ha manifestado la ilusión que le produce preservar y revitalizar un espacio tan singular, destacando el privilegio que supone apostar por el futuro de los teatros en un proyecto que busca el orgullo de la ciudad. Por su parte, Antonio Díaz, reconocido por la revista Forbes como el artista de artes escénicas más taquillero del mundo y con récords históricos de asistencia en España y Broadway, afronta esta andadura con especial relevancia, manteniéndose así su línea de inversión en el desarrollo de espacios e iniciativas vinculadas al sector escénico.

El Teatro Aquitània, situado en la Avenida de Sarriá, cuenta con una notable trayectoria histórica desde su apertura en 1945 como el Cine Infanta. Posteriormente transformado en el Cine Aquitània, el edificio albergó durante años la sede de la antigua Filmoteca de Catalunya antes de someterse a una reforma integral que lo redefinió como un recinto teatral caracterizado por su formato íntimo y la proximidad hacia el espectador. Con esta adquisición, el histórico recinto se prepara para albergar una programación renovada bajo la tutela de dos de los nombres más influyentes del entretenimiento actual.

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