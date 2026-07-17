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TOCANDO NUESTRA CANCIÓN publica su grabación por el reparto original

El álbum inmortaliza la producción estrenada en verano de 2024

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TOCANDO NUESTRA CANCIÓN publica su grabación por el reparto original

TOCANDO NUESTRA CANCIÓN publica su grabación por el reparto original ImageTOCANDO NUESTRA CANCIÓN, la que fuera la cuarta producción del Teatro del Soho Caixabank tras A CHORUS LINE, COMPANY y GODSPELL acaba de estrenar su grabación por el reparto original en todas las plataformas digitales.

El disco inmortaliza las versiones en español de la partitura de Marvin Hamlisch con letras de Carole Bayer Sager y adaptación al español de María Ruiz.

Miquel Fernández y María Adamúz protagonizaron junto a  Bealia Guerra, Rai Borrell, Javier Enguix, Cristina Gallego, Diego Rodríguez, Silvia Cordero, Georgia Stewart y Jaume Giró este espectáculo bajo la dirección de Antonio Banderas.

Se trata de una comedia musical romántica, tierna y disparatada, que narra la divertida relación entre Vernon Gersch, un compositor de éxito y un fracaso en lo sentimental, y Sonia Walsk, una letrista desconocida, enganchada a una relación tóxica con su ex novio, a quien no es capaz de dejar del todo. Un espectáculo que estuvo nominado a los Premios Tony en 4 categorías incluido mejor musical y a los prestigiosos Drama Desk con 5 nominaciones.

Para esta producción y álbum, las partituras de Marvin Hamlisch, compositor de A CHORUS LINE, cuentan con la dirección musical del maestro Arturo Díez Boscovich.

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