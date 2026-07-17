CASTING CALL: AM LIVE abre convocatoria para su nuevo espectáculo musical de Navidad sobre hielo

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La productora AM LIVE ha abierto oficialmente el proceso de selección de intérpretes para su próximo espectáculo musical de Navidad sobre hielo. La convocatoria está dirigida a actores y actrices profesionales, mayores de edad, con experiencia en interpretación, técnica vocal y canto, que deseen formar parte del elenco de esta nueva producción, cuyas funciones tendrán lugar del 20 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027.

El proceso de audiciones constará de dos fases, previstas para los días 22 y 23 de julio de 2026, en un espacio que la organización anunciará próximamente. La inscripción es obligatoria, las plazas son limitadas y el plazo para presentar candidaturas finalizará el 19 de julio de 2026.

Durante la segunda fase del proceso de selección, el equipo podrá solicitar una prueba de movimiento. No será necesario contar con experiencia previa en patinaje, ya que las personas seleccionadas recibirán formación específica sobre hielo antes del inicio de la producción.

Las personas seleccionadas deberán tener disponibilidad del 15 de octubre de 2026 al 10 de enero de 2027, periodo que comprenderá la preparación y el desarrollo del espectáculo. El lugar de trabajo será Zaragoza.

La convocatoria anima a presentar candidatura a todas las personas, independientemente de su origen, identidad de género, orientación sexual o creencias religiosas, y fomenta asimismo la participación de personas con discapacidad o diversidad funcional.

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el 19 de julio de 2026. Para cualquier consulta, la organización ha habilitado el correo electrónico casting@am-live.pt.

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