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PEGADOS vuelve a Madrid este octubre

Se trata de una nueva producción dirigida por Gabriel Olivares

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PEGADOS vuelve a Madrid este octubre

El próximo 28 de octubre el Gran Teatro Pavón de Madrid acogerá el regreso a la capital de PEGADOS, la celebrada comedia musical de Ferrán Gonzalez, Alícia Serrat y Joan Miquel Pérez que regresa en una nueva producción.

Gabriel Olivares es el encargado de dirigir esta nueva puesta en escena en la que dos desconocidos despiertan después de una noche de pasión y descubren que han quedado literalmente pegados en la cama.

A partir de esta situación tan insólita como divertida, el musical despliega una inteligente comedia sobre el amor, el deseo, las inseguridades y las complejidades de las relaciones humanas, con canciones originales interpretadas en directo.

“Volver a montar Pegados es reencontrarme con una historia que sigue funcionando por su sencillez: dos personas obligadas a mirarse de verdad. Dieciséis años después, sigue siendo tan incómoda y tan divertida como el primer día.” Reflexiona Olivares.

Desde su estreno en 2010, PEGADOS ha recorrido nueve países y acumula cinco premios entre los más prestigiosos del teatro musical español: tres Premis Butaca y dos Premios Max.

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