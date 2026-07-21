HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO arrancará su gira nacional en Zaragoza y Córdoba

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La gran ilusión se prepara para saltar de la capital a los escenarios de toda España. Tras despedirse del Teatro Calderón de Madrid tras más de 200 funciones y convocar audiciones para seleccionar al elenco que encabezará su nueva etapa, HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO ha confirmado sus dos primeras paradas en provincias. Las productoras beon. Entertainment y LETSGO han anunciado que la gira nacional alzará el telón oficialmente en el Teatro Principal de Zaragoza, para poner rumbo poco después hacia el Gran Teatro de Córdoba.

El paso por la capital aragonesa tendrá lugar del 24 de septiembre al 18 de octubre en el Teatro Principal de Zaragoza, convirtiéndose en el primer escenario fuera de Madrid en albergar este montaje. Inmediatamente después, la producción viajará hasta Andalucía para instalarse en el Gran Teatro de Córdoba entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre. Estas dos plazas serán la antesala de un tour que irá desvelando sus próximos destinos a lo largo de los próximos meses.

Con dramaturgia y dirección del italiano Federico Bellone, el musical mantiene intacta la fórmula que conquistó al público madrileño: la emotiva historia inspirada en la vida del legendario escapista Harry Houdini combinada con más de 20 trucos e ilusiones de gran formato creados por Paolo Carta —incluida la espectacular aparición de un elefante en directo—. Para dar vida originalmente a esta historia en la capital, el reparto estuvo liderado por Pablo Puyol en el papel de Houdini y Julia Möller como su esposa Bess (rol que también interpretó Alba Cuartero en las funciones dominicales), acompañados por Cristian Escuredo como Theo, hermano del mago, y Juan Dos Santos en el rol de narrador.

Basado en el libro El hombre imposible, el espectáculo traslada al espectador a la intensa y fascinante vida de Harry Houdini, considerado el mago y escapista más célebre de todos los tiempos. La trama explora los aspectos más íntimos y personales de su biografía, como la profunda relación con su esposa Bess y la estrecha complicidad con su hermano Theo, al tiempo que retrata una existencia marcada por el ingenio, el riesgo extremo y una obsesión incansable por desafiar las leyes de la física para superar los límites de la realidad humana.

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