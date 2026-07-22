BIOTOPÍA: EL MUSICAL publica el álbum con las canciones de su episodio musical

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Las canciones de BIOTOPÍA: EL MUSICAL ya pueden escucharse de forma independiente con el lanzamiento del álbum oficial de la producción. El disco recopila los temas originales creados para el episodio musical de la ficción sonora escrita y dirigida por Manuel Bartual, estrenado el pasado mes de mayo por Podium Podcast.

El proyecto ha supuesto un importante trabajo de creación musical encabezado por Nikki García, colaboradora de la serie desde sus inicios, que ha liderado la composición y dirección musical y debuta además como autora de uno de los temas principales. Junto a ella, Sara Pérez ha asumido la codirección del episodio y la creación de la partitura, dando forma a un lenguaje musical que integra la comedia, la ciencia ficción y el desarrollo dramático de los personajes.

La producción sonora ha corrido a cargo de Francis White, con las aportaciones de los músicos habituales de la ficción, Paco Alcázar y June Ness, mientras que Juan Sueiro firma la mezcla y masterización del álbum.

La participación de Sara Pérez vuelve a estrechar los lazos entre BIOTOPÍA y el teatro musical. Directora, dramaturga, actriz y docente, la próxima temporada estará al frente de ZORRO, EL MUSICAL y DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA en Madrid. A lo largo de su trayectoria ha dirigido espectáculos como Yo soy el que soy, galardonado con el Premio Ciudad de Palencia a la Mejor Dirección, y Laura y el Enigma, ganador de dos BroadwayWorld Spain Awards y nominado a los Premios Max, además de haber trabajado en producciones como LEGALLY BLONDE, DIRTY DANCING, MADAGASCAR o WAH SHOW.

El álbum reúne las interpretaciones del reparto habitual de la ficción sonora, con las voces de Xabi Tolosa, Olga Aguirre, Ingrid García Johnson, David Pareja y Aníbal Gómez, a las que se suman las colaboraciones de Carlos Areces, Ricky Merino, Lalachus, Randy Meeks y Elena de Lara.

Con este lanzamiento, BIOTOPÍA: EL MUSICAL permite descubrir de forma independiente una banda sonora que amplía el universo de la serie y confirma las posibilidades del podcast como espacio para la creación musical y escénica.

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