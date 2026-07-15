THE ISLAND OF NEVERLAND tendrá su estreno mundial en Madrid

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Madrid será el punto de partida de THE ISLAND OF NEVERLAND, una nueva producción de LETSGO y Balich Wonder Studio que celebrará su estreno mundial el próximo mes de octubre en Espacio Delicias. El espectáculo parte del imaginario de Nunca Jamás para construir una historia original en la que convivirán el teatro, el circo contemporáneo, la acrobacia aérea y la narrativa visual.

La propuesta ocupará más de 7.000 metros cuadrados y transformará el recinto madrileño en un entorno pensado para que la experiencia comience antes de llegar al espacio de representación. Escenografía, tecnología y movimiento se integrarán en un recorrido que buscará situar al público dentro de ese universo fantástico desde el momento en que cruce la entrada.

Más que ajustarse a un único género escénico, THE ISLAND OF NEVERLAND se presenta como un formato híbrido en el que las distintas disciplinas estarán al servicio de la narración. El proyecto pretende trasladar la lógica de las grandes producciones internacionales en carpa a una experiencia concebida específicamente para Espacio Delicias, combinando espectáculo visual y desarrollo dramático.

El montaje surge de la colaboración entre LETSGO (Tim Burton: EL LABERINTO, THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS LIGHT TRAIL) y Balich Wonder Studio (responsable de eventos como la ceremonia de apertura de la FIFA World Cup 2026 o de los J.J. O.O. de invierno de Milán-Cortina 2026), dos compañías con experiencia en la creación de producciones inmersivas y espectáculos de gran escala. En esta ocasión, su trabajo conjunto se centra en levantar un mundo propio inspirado en Nunca Jamás, pero alejado de una adaptación convencional de historias anteriores.

Coincidiendo con el anuncio del estreno, se ha abierto la lista de espera para acceder en primicia a las entradas y conocer las próximas novedades del proyecto. THE ISLAND OF NEVERLAND llegará a Madrid en octubre con la intención de explorar otra manera de relacionar al espectador con el teatro, el circo y los nuevos lenguajes tecnológicos.

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