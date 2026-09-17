Joan Vázquez presenta ISTANBUL. LA TERCERA RIBA en la Setmana del Llibre en Català
El actor, cantante y doctor en Literatura Comparada, firmará ejemplares de su nuevo libro el sábado 26 de septiembre en el estand de Llibres UB
Joan Vázquez, conocido por su trayectoria como actor y cantante en teatro musical, acaba de publicar ISTANBUL. LA TERCERA RIBA, un ensayo sobre la ciudad de Estambul que forma parte de la colección Ciutats per Pensar Europa de Edicions UB. El autor estará presente en la Setmana del Llibre en Català 2026 para firmar ejemplares de la obra el próximo sábado 26 de septiembre a las 18:30 horas, en el estand de Llibres UB.
Doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona, Vázquez se acerca en esta ocasión a Estambul desde una perspectiva literaria e histórica, alejándose de la visión tradicional de la ciudad como un simple puente entre Oriente y Occidente. El ensayo propone entenderla como un territorio plural en el que confluyen diferentes lenguas, culturas y religiones.
ISTANBUL. LA TERCERA RIBA parte de la idea de Estambul como una ciudad con “tres orillas” para recorrer su historia y su identidad cultural a través de la literatura y de los debates intelectuales que han acompañado la construcción de la Turquía contemporánea. El libro aborda cuestiones como la tensión entre modernidad y tradición, el secularismo y la religión, así como el impacto de determinados proyectos políticos sobre la diversidad lingüística y cultural del país.
Una parte importante del ensayo está dedicada a autores y voces literarias vinculadas a la disidencia, el exilio y la marginalidad lingüística. A través de ellas, Vázquez recupera una historia urbana compartida por comunidades armenias, griegas, kurdas, turcas, judías y musulmanas, presentando así a Estambul como un espacio en el que la convivencia y el conflicto forman parte de una misma realidad.
El libro se incorpora así a la colección Ciutats per Pensar Europa, impulsada por el Grupo de Investigación Literatura Comparada en el Espacio Intelectual Europeo de la Universidad de Barcelona. En colaboración con el Museo de Historia de Barcelona, la colección reflexiona sobre el papel de diferentes ciudades en la construcción de la idea de Europa y cuenta con títulos dedicados a Barcelona, Trieste y Venecia, entre otras ciudades.
Esta publicación se suma a la trayectoria de Joan Vázquez en diferentes disciplinas artísticas y académicas. Como autor, ha escrito el capítulo “Desconocidos a sí mismos” del libro MASCULINIDADES VULNERABLES y las piezas teatrales SE FUE EN UN BARCO y CIUTAT DE GESPA. En cuanto a su carrera como intérprete, destaca especialmente su trabajo en OCAÑA, REINA DE LAS RAMBLAS, por el que recibió el Premio de la Crítica de Barcelona al mejor actor de musical en 2019.
Su trayectoria en el teatro musical incluye títulos como HAIR, MERRILY WE ROLL ALONG, MAMMA MIA!, ELS NOIS D’HISTÒRIA, FLOR DE NIT-EL CABARET, GOODBYE BARCELONA, BAGDAD CAFÉ, GAUDÍ, MY FAIR LADY, PAQUITO FOREVER y RENT. También protagonizó SOMETHING'S COMING: UN TRIBUTO A SONDHEIM, espectáculo dedicado a Stephen Sondheim que pasó por Barcelona, Londres y Nueva York.
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