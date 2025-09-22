SIX královen dorazilo z Plzně do Prahy

Divadlo J. K. Tyla v Plzni přivezlo již podruhé svou show SIX divákům v Praze.
Divadlo J. K. Tyla v Plzni přivezlo již podruhé svou show SIX divákům v Praze. Scénou pro jejich pražské působení se stalo Divadlo Hybernia. Oproti původní plzeňské scéně nabízí Divadlo Hybernia téměř dvojnásobnou kapacitu hlediště, a tak bylo zajímavé sledovat rozdíl v atmosféře během představení. O atmosféru jde totiž u SIX snad možná nejvíce. Jedná se o představení ve formě popového koncertu, nebo také pěveckého battlu. Šest královen Jindřicha VIII. v inscenaci ztvárňuje střídavě čtrnáct talentovaných muzikálových hereček, a tak bylo napínavé, kdo na pražské vystoupení 16. 9. 2025 přijede (nebo dojde?).
Kateřinu Aragonskou předvedla Michaela Nosková a na divácích bylo znát, že má v hledišti mnoho fanoušků a fanynek, kteří jí dodávali energii po celý večer. Annu Boleynovou v tento večer ztvárnila energická Felicita Victorie Prokešová. Její výrazný, pevný a skvěle intonující hlas posouvá pěvecká čísla na novou úroveň. I ona měla v hledišti spoustu fanoušků a ze všech královen v představení doručuje i nejvíce vtipů. Procítěnou Janou Seymorovou byla Vendula Příhodová. Vendula zpívá skvěle, od premiéry u ní však nebylo znát již další pokrok, což není samozřejmě chyba, když si laťku nastavila vysoko hned ze začátku. Anna Klevská byla v tento večer Andrea Holá. Už od premiéry víme, jak je tato role náročná, ale Andrea si s ní poradila excelentně. Ona prostě Annou Klevskou je. Podle reakcí ostatních královen ji navíc nefungovala odposlechová sluchátka, což divák na jejím výkonu neměl vůbec šanci poznat. Tomu se říká naprosto profesionální výkon. Natálie Dvořáková naopak udělala od premiéry největší krok vpřed. Náročný part Kateřiny Howardové tentokrát úspěšně zahrála i odzpívala, a to i v nejvyšších tónech. Kateřinu Parrovou ztvárnila tento večer Lucie Pragerová, která se do své náročné role úspěšně postupně dostává, pěvecky už je v solových číslech jistá, herecky je ale stále přesvědčivější její alternantka Ivana Korolová.
Divadlo Hybernia je skvělé v tom, že umí vytvořit výbornou atmosféru pro představení SIX. Celé foyer je skvěle vyzdobené čili zážitek z koncertu začíná už při příchodu do divadla. Větší publikum představení také svědčí. Škoda jen, že není na sedačkách dost míst pro to, aby se diváci mohli spontánně zvednout, proto si atmosféru opět užijete jen v sedě. Je moc dobře, že se povedlo přinést takovou moderní show i pražskému publiku, pro které inscenátoři představení přizpůsobili. Přesto úvodní nahrávka i v německém jazyce zůstává i nadále. S dalším uváděním se ukazuje, že povedený překlad Pavla Bára a Lumíra Olšovského postupně zlidoví. Choreografie Pavla Klimendy je stále jistější u všech královen a přesto, že musí být úměrná možnostem účinkujících, které během nich musí sami inscenaci odzpívat, tak nadále působí impozantně. Stejně jako kostýmy Lindy Boráros a hudební nastudování Vojtěcha Adamčíka.
Pokud nemáte možnost dorazit na představení do Plzně neváhejte využít pražských uvedení tohoto muzikálu, dokud máte možnost. Další termíny v pražském Divadle Hybernia nás čekají v únoru 2026.
Snímky Martiny Root z představení poskytlo DJKT.
