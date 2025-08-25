BAIÃO D’ OXIGÉNIO Comes to Teatro Tivoli BBVA in November

Enter Your Email to Unlock This Article



Em “BAIÃO D’ OXIGÉNIO” João Baião está de volta aos palcos com um espetáculo inovador, cheio de música, humor e energia contagiante! Desta vez, o público é convidado a espreitar os bastidores da criação artística, num divertido e inesperado processo de casting para encontrar os novos bailarinos do seu próximo grande projeto.

Entre passos de dança e coreografias, João vai partilhando com os candidatos – e com o público – as suas ideias para o espetáculo que tem em mente. Cada ideia ganha vida no palco, transformando-se em quadros surpreendentes e hilariantes, como se o espetáculo já estivesse a acontecer. Do teatro musical à comédia, da dança contemporânea ao delírio mais improvável, esta é uma viagem única pela mente criativa de João Baião.

Um espetáculo dentro do espetáculo, onde realidade e imaginação se misturam para criar momentos mágicos, cheios de emoção e gargalhadas. Prepare-se para uma noite inesquecível, com muita música, talento e a energia inconfundível de João Baião com a sua companheira de muitas aventuras teatrais a extraordinária atriz Cristina Oliveira, talentosos cantores e bailarinos. Um verdadeiro balão de oxigénio para a nossa vida!

