 tracker
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat Register Games Grosses

BAIÃO D’ OXIGÉNIO Comes to Teatro Tivoli BBVA in November

Performances run 20-22 November.

By: Aug. 25, 2025
BAIÃO D’ OXIGÉNIO Comes to Teatro Tivoli BBVA in November Image
Enter Your Email to Unlock This Article

Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.




Existing user? Just click login.

Em “BAIÃO D’ OXIGÉNIO” João Baião está de volta aos palcos com um espetáculo inovador, cheio de música, humor e energia contagiante! Desta vez, o público é convidado a espreitar os bastidores da criação artística, num divertido e inesperado processo de casting para encontrar os novos bailarinos do seu próximo grande projeto.

Entre passos de dança e coreografias, João vai partilhando com os candidatos – e com o público – as suas ideias para o espetáculo que tem em mente. Cada ideia ganha vida no palco, transformando-se em quadros surpreendentes e hilariantes, como se o espetáculo já estivesse a acontecer. Do teatro musical à comédia, da dança contemporânea ao delírio mais improvável, esta é uma viagem única pela mente criativa de João Baião.

Um espetáculo dentro do espetáculo, onde realidade e imaginação se misturam para criar momentos mágicos, cheios de emoção e gargalhadas. Prepare-se para uma noite inesquecível, com muita música, talento e a energia inconfundível de João Baião com a sua companheira de muitas aventuras teatrais a extraordinária atriz Cristina Oliveira, talentosos cantores e bailarinos. Um verdadeiro balão de oxigénio para a nossa vida!



Love Theater in ? Join The Community!

Whether you've got past experience writing about theater or just starting, the BroadwayWorld Community offers a unique opportunity to become a champion for your local arts community, helping raise awareness of local offerings and adding another local voice to the conversation at a time arts coverage is shrinking in the press across the continent. Join us and become a pivotal part of the movement that celebrates and promotes the arts in the digital age.

Learn More

Don't Miss a Portugal News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...

Videos