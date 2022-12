12 Days Left To Vote For The 2022 BroadwayWorld Philippines Awards; Samsung Performing Arts Theatre Leads Favorite Local Theatre!

The 2022 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2021 through September 30, 2022. Our local editors set the categories, our readers submitted their nominees, and now you get to vote for your favorites! Voting will continue through December 31st, 2022.

Winners will be announced in January!

Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

This year the BroadwayWorld Regional Awards are bigger and better than ever, including over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia!

2022 BroadwayWorld Philippines Standings - 12/19/22

Best Choreography Of A Play Or Musical

Hassanain Magarang - ANAK DATU - Tanghalang Ignacio Gimenez, Cultural Center of the Philippines 34%

Leslie Dailisan - I WILL - Metropolitan Theater 31%

JM Cabling - MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theatre 31%

MJ Arda - JOSEPH THE DREAMER - BGC Arts Center 4%



Best Direction Of A Musical

Pat Valera - MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theatre 44%

Antonino Rommel Ramilo - I WILL : THE MUSICAL - ALW Films 44%

Paolo Valenciano - JOSEPH THE DREAMER - BGC Arts Center 12%



Best Direction Of A Play

Chris Millado - ANAK DATU - Tanghalang Pilipino 60%

Karl Jingco - NAY MAY DALA AKONG PANCIT - The Virgin Labfest 18%

Adrienne Vergara - MGA BALO - The Virgin Labfest 12%

Guelan Luarca - FERMATA - The Virgin Labfest 7%

Jenny Logico-Cruz - ORGULLO COMPOUND - DLS-CSB Theater Arts' Sining LABinsiyam (SiLAB) 3%



Best Ensemble Performance

ANAK DATU - Tanghalang Pilipino 32%

I WILL : THE MUSICAL - ALW Films 27%

MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theater 26%

NAY MAY DALA AKONG PANCIT - The Virgin Labfest 7%

MGA BALO - The Virgin Labfest 4%

JOSEPH THE DREAMER - BGC Arts Center 3%

PUNKS NOT DEAD - The Virgin Labfest 1%

ORGULLO COMPOUND - DLS-CSB Theater Arts' Sining LABinsiyam (SiLAB) 1%



Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Meliton Roxas Jr. - MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theater 54%

Katsch Katoy - ANAK DATU - Tanghalang Pilipino 46%



Best Music Direction & Orchestra Performance

TJ Ramos - I WILL : THE MUSICAL - ALW Films 36%

Myke Salomon - MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theater 33%

Chino Toledo - ANAK DATU - Tanghalang Pilipino 30%



Best Musical

MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theatre 79%

JOSEPH THE DREAMER - BGC Arts Center 21%



Best New Play Or Musical

ANAK DATU - Tanghalang Pilipino 47%

I WILL : THE MUSICAL - ALW FILMS 34%

NAY MAY DALA AKONG PANCIT - The Virgin Labfest 10%

FERMATA - The Virgin Labfest 4%

PUNKS NOT DEAD - The Virgin Labfest 3%

ORGULLO COMPOUND - DLS-CSB Theater Arts' Sining LABinsiyam (SiLAB) 1%



Best Performer In A Musical

Gerald Santos - I WILL THE MUSICAL - ALW Films 37%

Gab Pangilinan - MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theater 27%

Myke Salomon - MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theatre 16%

Gary Valenciano - JOSEPH THE DREAMER - BGC Arts Center 9%

Markki Stroem - MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theater 5%

Audie Gemora - JOSEPH THE DREAMER - BGC Arts Center 4%

Arman Ferrer - PASYON - Metropolitan Theater 2%



Best Performer In A Play

Carlos Dala - ANAK DATU - Tanghalang Pilipino 35%

Nanding Josef - ANAK DATU - Tanghalang Pilipino 33%

Skyzx Labastilla - MGA BALO - The Virgin Labfest 14%

Basti Artadi - FERMATA - The Virgin Labfest 13%

Arj Rosales - ORGULLO COMPOUND - DLS-CSB Theater Arts' Sining LABinsiyam (SiLAB) 6%



Best Play

ANAK DATU - Tanghalang Pilipino 94%

ORGULLO COMPOUND - DLS-CSB Theater Arts' Sining LABinsiyam (SiLAB) 6%



Best Scenic Design Of A Play Or Musical

Ohm David - MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theater 41%

Toym Imao - ANAK DATU - Tanghalang Pilipino 40%

Wika Nadera - MGA BALO - The Virgin Labfest 12%

Carlo Pagunaling - FERMATA - The Virgin Labfest 5%

Tuxqs Rutaquio - ORGULLO COMPOUND - DLS-CSB Theater Arts' Sining LABinsiyam (SiLAB) 2%



Best Supporting Performer In A Musical

Ima Castro - I WILL : THE MUSICAL - ALW Films 46%

Phi Palmos - MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theater 30%

Jillian Ita-as - MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theater 12%

MC Dela Cruz - MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theater 7%

Jon Abella - MULA SA BUWAN - Samsung Performing Arts Theater 5%