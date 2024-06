Dohnányi and Mozart Concert Comes to Den Norske Opera This Month

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



The musicians in the house's own orchestra offer Hungarian late romanticism and challenging oboe playing in this chamber concert, with music by Ernst von Dohnányi and Wolfgang Amadeus Mozart.

Orkestermusikerne presenterer flere sider av den ungarske komponisten Ernst von Dohnányi i denne konserten: Først med en underholdende stryketrio full av nydelige melodiske partier og virtuos stryke-magi. Serenaden fra 1902 regnes blant hans mest kjente og populære verk.

Avslutningsvis får vi høre Klaverkvintett nr. 1 i c-moll. Dohnányi var bare 17 år gammel da han skrev kvintetten i 1895. Johannes Brahms, som var et av hans store forbilder, skal ha sagt: «Jeg kunne ikke gjort det bedre selv!» og sørget for å få den framført i Wien senere samme år. Da hadde den unge komponisten allerede rukket å skrive rundt 70 andre verk.

Oboistens styrkeprøve

Mozart var som kjent en annen svært produktiv komponist. Oboen har naturlig nok den ledende rollen i hans obokvartett, men også fiolinen, bratsjen og celloen briljerer med melodiske temaer og kontrasterende motiver. I dette verket står oboisten overfor svært tekniske utfordringer, med raske partier og utfordrende overganger. Her får vår nyansatte oboist Christopher Koppitz virkelig vist hva han er god for!

Den ungarske pianisten Gabor Nagy jobber også som repetitør og dirigent i Operaen, og spiller her sammen med musikere fra Operaorkestret.

Comments