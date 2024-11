WEST SIDE STORY Returns to the Netherlands

Enter Your Email to Unlock This Article



Vandaag heeft De Graaf & Cornelissen Entertainment de hoofdrolspelers voor de nieuwe Nederlandse versie van WEST SIDE STORY bekend gemaakt. Thijs Snoek en Silvana Rocha kruipen in de huid van het ultieme liefdeskoppel Tony en Maria, Esmée Dekker speelt Anita, Davy Reedijk speelt bendeleider Bernardo van The Sharks en Calvin Kromheer bendeleider Riff van The Jets.

Na het zeer succesvolle Les Misérables vorig jaar is West Side Story de tweede megaproductie die Ruud de Graaf en Hans Cornelissen in 13 grote theaters in Nederland zullen brengen.

Na meer dan 25 jaar is de iconische musical eindelijk terug, met een cast van 36 personen en een live orkest met 19 muzikanten.

Het verhaal

West Side Story is een musical, los gebaseerd op het klassieke verhaal ‘Romeo en Julia’ van William Shakespeare. The Sharks en de Jets zijn rivaliserende bendes met respectievelijk Puerto Ricaanse en Amerikaans/Poolse roots die vechten om hetzelfde gebied. Midden in dit geweld ontmoeten voormalig lid van de Jets Tony en de zus van de Sharks-leider Maria elkaar en worden smoorverliefd. Ze beginnen aan een verboden romance, maar door de rivaliteit lijkt het erop dat ze nooit samen mogen zijn. Een mogelijke liefde.

Artistiek directeur Hans Cornelissen: “De afgelopen jaren werd mij vaak gevraagd welke musical ik nou nog eens heel graag zou willen maken. Ik zal een nieuw antwoord moeten bedenken, want dat was steevast West Side Story. ”West Side Story is een musical uit 1957, die in 1961 verfilmd werd met Natalie Wood als Maria en Richard Beymer als Tony. In 2021 maakte Steven Spielberg een succesvolle nieuwe filmversie. De liedteksten zijn geschreven door Stephen Sondheim met Leonard Bernstein als componist. Beroemde nummers uit de musical zijn onder andere ‘Maria’, ‘America’, ‘Tonight’ en ‘I Feel Pretty’.

De musical West Side Story is van november 2025 tot en met juni 2026 te zien in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Breda, Groningen, Den Bosch, Leeuwarden, Enschede, Apeldoorn, Heerlen, Almere en Utrecht. De landelijke première is zondag 23 november 2025 in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

