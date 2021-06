TINA â€“ DE TINA TURNER MUSICAL VANAF 14 JULI TERUG IN HET BEATRIX THEATER UTRECHT!

Foto credits: Manuel Harlan

TINA - De Tina Turner Musical is vanaf 14 juli 2021 weer te zien in het Beatrix Theater Utrecht. De musical over het leven van de 'Queen of Rock 'n Roll' Tina Turner ging in februari 2020 succesvol in première, maar moest in maart helaas alweer de deuren sluiten in verband met de uitbraak van het coronavirus. Stage Entertainment ziet na de recent aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen de mogelijkheid om de musical weer van start te laten gaan. Stage Entertainment is hiermee de eerste producent die weer grote producties brengt aan het publiek. Eerder maakte het bedrijf al bekend te starten met The Sound of Music. De cast van beide producties is inmiddels gestart met repeteren.

Walter Drenth, Managing Director van Stage Entertainment Nederland: "De recente aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen is heel goed nieuws voor onze mensen, de sector maar met name voor ons publiek. Eindelijk kunnen we weer open! Ik ben ontzettend trots dat wij met onze twee grote producties, TINA en The Sound of Music zo snel van start kunnen gaan en dat de Nederlandse versie van TINA als eerste ter wereld weer publiek kan ontvangen. We willen alle voucherhouders enorm bedanken voor hun geduld het afgelopen jaar. Hun lange wachten wordt nu beloond."

Veiligheid voorop

De veiligheid van het publiek en de medewerkers staat voorop bij de heropening. Er wordt daartoe door Stage Entertainment een uitgebreid coronaprotocol gehanteerd volgens de laatste richtlijnen van de overheid en het RIVM voor zowel voor, als achter de schermen. Het publiek wordt op anderhalve meter, in een beperkte zaalbezetting ontvangen. Zowel de foyers, als de zaal zijn daar volledig op ingericht. Bezoekers worden via speciale ingangen naar binnen gelaten en de horeca in de foyers wordt aangepast. De voorstelling wordt in de originele uitvoering gespeeld.

Omwisselen Vouchers

Voucherhouders van TINA krijgen vandaag (7 juni) persoonlijk bericht en krijgen als eerste de mogelijkheid om met hun vouchers kosteloos om te boeken. De reguliere verkoop start op maandag 14 juni.

Meer informatie

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.tinademusical.nl