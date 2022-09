Feature: WILLEKE VAN AMMELROOY, WILBERT GIESKE EN FREDERIK BROM TERUG IN THE MOUSETRAP!

Vanaf maart 2023 is de wereldwijze toneelsensatie The Mousetrap, na het grote succes van vorig seizoen, terug in de Nederlandse theaters. Producent Rick Engelkes brengt deze legendarische toneelvoorstelling van Agatha Christie met een deels nieuwe cast. Dit seizoen zal de ijzersterke cast van deze voorstelling worden aangevuld met Chris Tates en Levi Vos. The Mousetrap is vanaf 29 maart 2023 te zien door heel Nederland.

'We zijn ontzettend trots dat we deze bijzondere voorstelling dit seizoen aan nog veel meer mensen kunnen laten zien, en met een deels aangepaste maar net zo sterke cast als vorig seizoen.' aldus Rick Engelkes. Naast Willeke van Ammelrooy, Frederik Brom en Wilbert Gieske zijn andere rollen voor Roos van Erkel, Chris Tates, Danny Westerweel, Levi Vos, Guusje te Pas. De voorstelling is geregisseerd door Jasper Verheugd.

Het verhaal

The Mousetrap speelt zich af in het hotel/pension Monkswell Manor. Een aantal gasten is door de sneeuw opgesloten in het hotel van een jong echtpaar. In de omgeving van het hotel heeft eerder die dag een moord plaatsgevonden. De spanning loopt vervolgens nog verder op als er een tweede slachtoffer valt. Het blijkt al snel dat alle aanwezigen een motief en gelegenheid hadden voor de moord. Door de vreselijke sneeuwstorm kan niemand het hotel verlaten, ook de onbekende moordenaar niet. De gasten verdiepen zich in elkaars geheimen, maar de moordenaar verraadt zich niet.

Beste geheim ter wereld

The Mousetrap is de langst lopende toneelvoorstelling ter wereld en ging op 25 november 1952 in première. Het door Agatha Christie geschreven hoorspel Three Blind Mice, geschreven voor de 80e verjaardag van Queen Mary, vormde de basis voor dit toneelstuk. The Mousetrap wordt nog overal ter wereld opgevoerd. Dat is ook de reden waarom het spannende verhaal nooit is verfilmd. Schrijfster Agatha Christie heeft namelijk in haar testament laten vastleggen dat het stuk niet verfilmd mag worden zolang het nog in het theater wordt gespeeld. Bewaar het geheim, is de leus die wereldwijd gehanteerd wordt over dit fenomeen van Agatha Christie.

Algemene informatie

The Mousetrap is geproduceerd door REP Entertainment. De voorstelling is te zien vanaf 29 maart 2023 in theaters door heel Nederland.

Voor meer informatie en de speellijst: www.repentertainment.nl/themousetrap/

Credits

Cast: Willeke van Ammelrooy, Wilbert Gieske, Frederik Brom, Roos van Erkel, Chris Tates,Danny Westerweel, Levi Vos, Guusje te Pas

Regie: Jasper Verheugd