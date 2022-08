Feature: SIMONE KLEINSMA EN HANS PETER JANSSENS KEREN TERUG IN MUSICALKLASSIEKER SWEENEY TODD at DeLaMar

Simone Kleinsma en Hans Peter Janssens gaan de hoofdrollen spelen in een gloednieuwe bewerking van Sweeney Todd: The demon barber of Fleet Street. Hans Peter Janssens zal de titelrol op zich nemen, Simone Kleinsma kruipt in de huid van eigenzinnige taartenbakster Mrs Lovett. Beiden ontvingen al veel lof voor hun eerdere vertolkingen van deze iconische rollen. De musicalklassieker wordt door MediaLane geproduceerd en is vanaf april 2023 voor vier weken te zien in het Amsterdamse theater DeLaMar. Aansluitend is de voorstelling nog een week te zien in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

Sweeney Todd: The demon barber of Fleet Street is een spannende en humoristische musical over liefde, wraak en moord. De muziek en liedteksten zijn van de vorig jaar overleden musicallegende Stephen Sondheim. Sweeney Todd is een van zijn meest beroemde titels, bekroond met vele prijzen waaronder acht Tony Awards en negen Drama Desk Awards. In 2008 werd de musical verfilmd door regisseur Tim Burton, met Johnny Depp en Helena Bonham Carter in de hoofdrol. De regie van de nieuwe Nederlandse versie is in handen van Frank Van Laecke.

Simone Kleinsma en Hans Peter Janssens mochten beiden deze hoofdrollen al eerder ten tonele brengen. "In 1993 mocht ik deze bijzondere en uitdagende rol voor het eerst spelen. Dat ik nu bijna 30 jaar later weer mijn tanden in deze briljante muziek mag zetten, vind ik naast een uitdaging heel bijzonder", aldus Kleinsma. "Stephen Sondheim heeft zulke prachtige muziek gemaakt en dat we dat met elkaar via deze musical weer kunnen laten horen aan het Nederlandse publiek is een cadeau. Met een briljante vertaling van Koen Van Dijk is deze musical niet alleen spannend maar ook vol humor, precies waar ik van houd."

Voor Hans Peter Janssens, die Sweeney Todd al eerder in Vlaanderen vertolkte, blijft de barbier een interessante rol. "Hij is een mysterieuze man die alles overheeft voor degenen waar hij van houdt", vertelt Janssens. "Ondanks dat zijn manieren uiterst onethisch zijn, kun je je identificeren met zijn vastberadenheid. Daarnaast is de muziek steengoed en blijft het verhaal verrassen. Het zou namelijk geen thriller zijn zonder goede plot twists... En om dit alles te mogen doen naast Simone, is echt een bucketlist moment."

Het verhaal

In Stephen Sondheims legendarische musical reis je af naar Sweeney Todds duistere wereld. Tijdens zijn zoektocht naar wraak maakt deze barbier kennis met Mrs Lovett, een weduwe die haar pasteitjes maar niet verkocht krijgt. Samen bedenken de twee een moordlustig plan dat al hun problemen zou kunnen oplossen... Sweeney Todd: The demon barber of Fleet Street is een spannende en humoristische musical over liefde, obsessie en wraak, vertolkt door een negenkoppig orkest en een absolute sterrencast.

Kaarten voor Sweeney Todd: The demon barber of Fleet Street in DeLaMar zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.delamar.nl/sweeney. De kaartverkoop voor de voorstellingen in het nieuwe Luxor Theater begint binnenkort.