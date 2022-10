Feature: NIEUW SEIZOEN GEWOON HOMO DE PODCAST!

Binnenkort start het 3e seizoen van de succesvolle podcastserie Gewoon Homo. Makers Danny Houtkooper en Barry Beijer hebben hun krachten wederom gebundeld en gaan het gesprek aan met verschillende mensen binnen het 'regenboog-alfabet'. Zo praten ze o.a. met Oleksandr, een homoseksuele vluchteling uit de Oekraïne en met Erik die in homogenezingstherapie heeft gezeten. Ook spreken ze met actrice Hanna van Vliet en met Richard Groenendijk over wat humor heeft betekend in zijn leven. Het nieuwe seizoen van Gewoon Homo start op 3 oktober.

Het eerste seizoen werd in 2020 genomineerd voor een Online Radio Award waar het een eervolle vermelding ontving en in 2021 werd de podcast genomineerd voor de AVROTROS Pride Awards.

Dit seizoen wordt mede mogelijk gemaakt door PwC die met hun internationale Shine Netwerk en hun slogan 'Be Yourself. Be Different' ervoor willen zorgen dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt- niet ondanks maar dankzij de verschillen. In totaal bestaat ons 3e seizoen uit 10 hele bijzondere, open en intieme gesprekken. Vanaf 3 oktober komt Gewoon Homo de podcast elke maandag met een nieuwe aflevering en is te beluisteren op Spotify en alle andere podcast apps.

Over de makers

Barry Beijer (39) en Danny Houtkooper (39) zijn al 20 jaar beste vrienden en allebei werkzaam in het theater vak. Momenteel zijn ze respectievelijk te zien in The Prom en Tina, de Tina Turner musical. Daarvoor speelden ze in voorstellingen als The Lion King, Hij gelooft In Mij, Soldaat Van Oranje, Jersey Boys en Annie.

Klik hier om de podcast te beluisteren er voor meer informatie.