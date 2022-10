Feature: JON VAN EERD STOPT!

In de voorstelling Zo Vader Zo Zoon is het de laatste keer dat Jon van Eerd in de huid kruipt van zijn alter ego Harrie Vermeulen. Na maar liefst vijftien theatervoorstellingen rondom dit hilarische karakter maakte de acteur zojuist in Tijd voor Max bekend dat hij, na de laatste voorstelling, niet langer deze rol zal vervullen. Het afscheid betekent zeker niet dat Van Eerd stopt met theater maken. Ook voor Jon van Eerd's Pretpakhuis zal hij zeker actief blijven schrijven en regisseren. De laatste Harrie Vermeulen, Zo Vader Zo Zoon is nog t/m 5 april 2023 te zien door heel Nederland.

In de vijftien doldwaze producties rondom het personage Harrie Vermeulen heeft Jon zich bewezen als ware duizendpoot. Zo verscheen hij o.a. op het toneel als campingeigenaar, geest in de lamp en snackbareigenaar. Vaste pijlers voor de voorstellingen waren altijd de absurdistische humor nieuwe stijl, het minivakantie-gevoel en dat de mensen met een blij en onbezorgd gevoel de zaal verlieten.

Het afscheid van Harrie valt zwaar voor Jon van Eerd. "Na 15 titels is Harrie Vermeulen toe aan wat rust. Ik zal hem zeker nooit loslaten want ik ben hem dankbaar voor wat hij mij en mijn publiek gebracht heeft. Harrie heeft in een periode van meer dan twintig jaar de daken eraf gespeeld, mensen intens gelukkig gemaakt en het gevoel kunnen geven dat er niets gezonder is dan heerlijk te lachen. Daarvoor ben ik dankbaar. Ik zal hem diep in mijn hart meedragen."

Over Zo Vader, Zo Zoon

Harrie Vermeulen (Jon van Eerd) woont bij zijn succesvolle zoon in huis. Maar hoe slim en geslaagd zoonlief ook is in het zakenleven, zo naïef is hij dat privé. Zijn arrogante en zelfingenomen secretaresse (Nandi van Beurden) is vastbesloten Junior (Joey Schalker) aan de haak te slaan. En daar kan ze de kritische ogen van vader Harrie niet bij gebruiken. Ze haat Harrie en doet er dan ook alles aan om hem het huis uit te krijgen. Er is vast wel een dating site voor ouderen om hem aan een oud besje te haken.

Maar, Harrie zou Harrie niet zijn als hij er geen stokje voor zou steken. Hij laat zich niet zomaar uit het lood slaan. Bovendien heeft hij een veel betere, en vooral lievere vrouw (Suzanna Pleiter) voor zijn zoon op het oog. En dus bedenkt hij een ingenieus plan om de heks in één klap te lozen én tegelijkertijd een leuke schoondochter te krijgen. Hiervoor roept hij de hulp in van een oude, vertrouwde vriend (Arie Cupé). De twee mannen stellen alles in het werk om de verfoeide feeks flink te laten blunderen. Een klein duwtje in de goede richting van de lieftallige schone die ze hebben geselecteerd en alles komt vast wel goed;

Maar die route blijkt niet zonder heel wat drempels, hordes, stoplichten, hefbomen en andere obstakels. Zeker niet als zoonlief ook nog een aardige duit in het zakje doet!

