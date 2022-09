Feature: JOHN BUIJSMAN SPEELT ROL IN MUSICAL CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY!

Acteur John Buijsman zal een rol gaan vertolken in de musical Charlie and the Chocolate Factory. Samen met Peter van Heeringen zal hij afwisselend de rol van opa Jakop gaan spelen, de opa met wie Charlie een rondleiding door de fabriek van Willy Wonka gaat beleven. Charlie and the Chocolate Factory gaat op zondagmiddag 11 september 2022 in première in DeLaMar en zal van eind augustus 2022 tot en met begin maart 2023 te zien zijn in de grote Nederlandse theaters.

'Heel fijn dat ik deel uit mag maken van dit prachtige stuk over liefde en hebzucht, over een familie die helemaal niks heeft, maar wel erg goed kan delen. En natuurlijk over het grote avontuur van de onbaatzuchtige Charlie dat ons leert: stop nooit met dromen, zelfs niet als je denkt dat ze te groot worden.' John Buijsman

Charlie and the Chocolate Factory vertelt het alom bekende verhaal over Charlie die een van de gouden tickets bemachtigt waarmee hij toegang krijgt tot de mysterieuze chocoladefabriek van Willy Wonka.

John Buijsman

Acteur, muzikant en theatermaker John Buijsman speelde o.a. bij Orkater, Toneelgroep Oostpool, Het Zuidelijk Toneel, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Ro Theater, Senf Theaterproducties More Theaterproducties en Toneelgroep Jan Vos. In de bioscoop was hij onder andere te zien in de ID:A, Loenatik the moevie, Kruistocht in Spijkerbroek, Familieweekend, Kidnep, Sorry, De Marathon en Wat je vindt mag je houden. Met de film Skin had hij nationaal én internationaal succes. Hij maakte radio voor radio Rijnmond en Link en regisseerde een documentaire en theaterstuk.

De veelzijdige Rotterdamse theatermaker heeft ook al zeventien eigen solovoorstellingen op zijn naam staan. Daarin verhaalt hij over de tragiek in het menselijke leven en de schoonheid en het verval ervan. Gespeeld in theaters maar ook op locatie. Veelal met Peer Wittenbols als schrijver en met wisselende regisseurs en muzikanten om impulsen te blijven geven aan zijn ontwikkeling als maker en acteur. In de loop der jaren heeft John een trouwe, zich steeds uitbreidende publieksgroep aan zich weten te binden.