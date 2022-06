Feature: HUISVROUWEN BESTAAN NIET KOMEND THEATERSEIZOEN TOCH NOG TE ZIEN!

REP Entertainment maakt vandaag bekend dat het succesvolle Huisvrouwen Bestaan Niet komend seizoen gelukkig alsnog te zien is in het theater. Nadat de première en de tournee door Corona afgelopen theaterseizoen niet door konden gaan zijn Anouk Maas (Evita, The Sound of Music, Flashdance, GTST), Rian Gerritsen (De Luizenmoeder, Opvliegers) en Lieneke Le Roux (Broos, Ik Ook Van Jou) dit seizoen dan toch te zien op de bühne. Huisvrouwen Bestaan Niet, geïnspireerd door de columns van Sylvia Witteman, is van 20 januari t/m 13 mei te zien door het hele land en gaat op 28 januari in première in Schouwburg Het Park in Hoorn.

De gelijknamige bioscoophit uit 2017 was in dat jaar de best bezochte film van het jaar en kreeg een nominatie voor een Gouden Kalf. Reden genoeg voor Rick Engelkes om de film om te vormen naar een theatervoorstelling. 'Corona gooide afgelopen seizoen roet in het eten voor deze productie. Ik ben dan ook ontzettend blij dat wij komend seizoen deze productie alsnog op de planken kunnen brengen. Met deze drie fantastische vrouwen in de hoofdrollen wordt het een avond waarbij er veel gelachen wordt in het theater. Iets waar we allemaal naar uit kunnen kijken!', aldus Rick Engelkes.

Het verhaal

Of je nou ziek, verliefd, vrolijk of verdrietig bent, de was wacht nooit. Net als de rest van het huishouden trouwens. En dat terwijl je natuurlijk gewoon wil léven. In de herkenbare en humoristische voorstelling Huisvrouwen Bestaan Niet maken we kennis met drie vrouwen die totaal verschillend omgaan met de combinatie relatie, werk, kinderen, vrienden en familie en elkaar proberen te overtuigen van hun manier.

Gijsje (29), wier smetvrees symbool staat voor haar angst voor zo'n beetje het hele leven. (Mam, hoe lang gebruik jij dit doekje al?) Halfzus Marjolein (39) die alles neemt zoals het komt, ook als het niet komt. (Bij ons kakken de kinderen met een bord nasi op schoot.) En moeder Loes (59) die met haar extravagante levensstijl misschien nog wel het meest midden in het leven staat. Over een ding zijn ze het eens: Huisvrouwen Bestaan Niet (meer). Al lijkt het huishouden soms wel erg op het leven: net als je het aan de ene kant op orde hebt, is het aan de andere kant alweer een zooitje. Of zoals zij zeggen: 'Het leven is soms net een vuilniszak, er kan altijd nog wat bij.'

Foto credits: Willem van Walderveen