Feature: EXTRA VOORSTELLINGEN JESUS CHRIST SUPERSTAR IN HOORN!  

Met nog enkele dagen tot aan de première van de rockmusical Jesus Christ Superstar is er zoveel vraag naar kaarten, dat theaterproducenten Albert Verlinde, Matthijs Bongertman en Jaco Kaasschieter hebben besloten dat er extra voorstellingen in Hoorn komen. Tevens worden vandaag de eerste scènefoto’s vrijgegeven.

Van 11 tot en met 15 september 2024 zal de cast van Jesus Christ Superstar ook in Schouwburg Het Park in Hoorn te zien zijn. ‘Het is fantastisch dat er vanuit het publiek zoveel vraag is om deze iconische voorstelling te zien,’ laat producent Albert Verlinde weten. ‘We zijn daarom op zoek gegaan naar een theater waar de musical volledig tot haar recht komt. Het toneel in het theater moet immers geschikt zijn voor én de cast én de super seats die we bij deze musical geïntroduceerd hebben. Het publiek zit dan op het toneel. Hoorn is een geweldig theater waar we dus straks in september te zien zijn.’

Vanaf vandaag zijn ook de eerste scènefoto’s vrijgegeven van de musical, die door wereldberoemde Ivo van Hove is geregisseerd. De musical Jesus Christ Superstar heeft een ware sterrencast met Jeangu Macrooy (Jesus), Lucas Hamming (Judas), Edwin Jonker (Pilate), Alex Klaasen, (King Herod) Paul de Leeuw (alternate King Herod), Paul Groot (alternate King Herod) en Magtel de Laat (Mary Magdalene). Na de première van aanstaande zondag in DeLaMar in Amsterdam is de rockmusical te zien in Emmen, Tiel, Maastricht, Alkmaar, Apeldoorn, Rotterdam, Breda, Nijmegen, Leeuwarden, Enschede, Heerlen, Tilburg, Zwolle, Groningen, Doetinchem, Den Bosch, Utrecht, Almere, Venlo, Den Haag en Eindhoven. De theatertournee van Jesus Christ Superstar wordt daarna verlengd met de extra voorstellingen van 11 tot en met 15 september in Schouwburg Het Park Hoorn.

Meer informatie en kaartverkoop: https://jesuschristsuperstar.nl

Foto credits: Jan Versweyveld