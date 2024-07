National Children's Theater Week Set For This October in the Netherlands

Enter Your Email to Unlock This Article



Na het grote succes van vorig jaar gaat de Nationale KinderTheaterWeek dit jaar opnieuw van start. Van 23 tot en met 30 oktober 2024 zetten maar liefst meer dan 100 theaters hun deuren open voor kinderen en staat alles in het teken van deze doelgroep. Voor en achter de schermen worden er diverse activiteiten, die vrij te bezoeken zijn, georganiseerd. Fenna Ramos is, net als vorig jaar, weer de ambassadeur.

De Nationale KinderTheaterWeek is een initiatief van het Nationaal Theaterfonds en het Cultuurfonds, ondersteund door de VriendenLoterij. De KinderTheaterWeek wordt georganiseerd in navolging van het Nationaal Theaterweekend, dat inmiddels een traditie is. ‘Het was vorig jaar een fantastisch succes,’ laat voorzitter Albert Verlinde weten. ‘Dat blijkt ook wel dat er bijna een verdubbeling van theaters is die in oktober meedoen. Waren het vorig jaar nog zestig theaters die allerlei activiteiten voor kinderen organiseerden, nu hebben meer dan 100 theaters hun deelname toegezegd. Daar zijn we heel blij mee. Nu kunnen nog meer kinderen, verspreid over heel Nederland, een theatervoorstelling bezoeken. En laten we zien hoe leuk een bezoek aan het theater is.’

Fenna Ramos, presentatrice bij NPO Zappelin, is een van de ambassadeurs van de KinderTheaterWeek. ‘Ik voel me heel vereerd dat ik dit, net als vorig jaar, weer mag zijn. Het is ontzettend leuk om met kinderen te werken en ik hou van het theater. Als ambassadeur kan ik dit nu mooi combineren en de kinderen laten zien wat er allemaal in het theater gebeurt. Heel veel kinderen zijn nog nooit naar een theatervoorstelling geweest en daar krijgen ze de kans voor.’

Theaters door heel Nederland zetten van 23 tot en met 30 oktober 2024 hun deuren open voor alle kinderen in Nederland. Waar in deze week vaak al kinder- en jeugdvoorstellingen staan geprogrammeerd, staat dit keer het gehele theater in het teken van kinderen. Voor en achter de schermen worden er diverse activiteiten, die vrij te bezoeken zijn, georganiseerd. Voor zowel de allerkleinsten als de wat oudere kinderen is het dan feest in de theaters.

Alle deelnemende theaters, voorstellingen en activiteiten zijn vanaf nu bekend.

Voor meer informatie: www.kindertheaterweek.nl

